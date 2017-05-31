Антон Цветков принял решение создать общественное движение «За реальные дела!»

Общественный деятель, председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков сообщил на своей странице в Фейсбуке, что принял решение создать новое общественное движение «За реальные дела!».

Руководство Общероссийской организации «Офицеры России» выдвинуло кандидатуру Антона Цветкова на голосование для вхождения в новый состав Общественной палаты России. Такое решение приняли, заручившись поддержкой людей, которая и является самой высокой оценкой работы общественной организации, а также положительной оценкой в регионах страны, а также поддержки большинства членов и экспертов Комиссии по безопасности ОП РФ и Общероссийской организации «Офицеры России».

Как пояснил ИА DixiNews сам кандидат Антон Цветков, подводя итоги 10 лет работы «Офицеры России»: «Организация давно переросла традиционные сферы деятельности - защита прав офицеров, ветеранов и членов их семей, профилактика правонарушений и патриотическое воспитание населения. В течение многих лет, команда поэтапно расширяла границы поставленных задач и росла количественно и качественно. Все члены команды доказали на конкретных делах и проектах, что являются одной из самых профессиональных и успешных в общественной деятельности. Многие сподвижники, единомышленники и партнеры давно призывают нас развиваться дальше и переходить на новый уровень, создавать широкое общественное движение, принимать более активное участие в политической жизни страны».

Итогом различных обсуждений и консультаций стала разработка концепции и создание нового масштабного общественного движения - «За реальные дела!». Заявить о запуске движения запланировано на 10-летие организации «Офицеры России».

«При поддержке коллег и сподвижников я беру на себя руководство движением и принимаю ответственность за его будущее,- говорит Антон Цветков. - Естественно, создание и развитие такого мощного общественного объединения предполагает полную занятость и большую системную работу. Я ещё раз серьезно все проанализировал, и, принимая во внимание искреннюю поддержку такого большого количества людей, которые готовы отдать и отдали за меня свои голоса, понимаю, что не имею права подвести их, не оправдать надежды и ожидания тех, кто рассчитывает на мою качественную работу в новом составе Общественной палаты. Полноценно и эффективно работать в Общественной палате, как в двух предыдущих составах, полностью посвящая себя этой работе, у меня объективно не хватит времени: основные силы и внимание необходимо отдать развитию новой структуры. Всегда был и остаюсь честным, и с самим собой, и с людьми. Поэтому делаю осознанный шаг и принимаю решение о снятии своей кандидатуры с выборов в новый состав Общественной палаты» - заявил Антон Цветков.

Как полагает лидер нового общественного движения, впереди всех ждёт серьёзная и сложная работа. Прежде всего нужно создать движение, выйти на политическую партию, а также принимать участие в муниципальных и региональных выборах и войти фракцией в новый созыв Госдумы.

Как считают идейные вдохновители, название нового общественного движения «За реальные дела!» - это и девиз, и программа, и позиция. Помогать в создании и развитии движения будет Центральный Исполком и региональные отделения Общероссийской организации «Офицеры России», действующая в большинстве регионов страны и численность членов и сторонников которая существенно превышает 100 тысяч человек.

«Мы также приняли решение, что все члены организации, не имеющие офицерского звания, перейдут в новое движение. А организация «Офицеры России» продолжит оставаться самой крупной в стране офицерской организацией, которая будет поддерживать общероссийское движение «За реальные дела!», но не участвовать в политической деятельности, учитывая, что среди ее членов много действующих офицеров, - рассказывает Антон Цветков. - В настоящий момент проводятся активные консультации с членами Президиума «Офицеры России» и партнерскими организациями по кандидатуре нового председателя, им будет очень достойный и заслуженный офицер. Уверен, к нашему движению «За реальные дела!» присоединятся многие общественные объединения, лидеры общественного мнения и эксперты. Сейчас идёт процесс утверждения структуры и формирования региональных отделений. В ближайшее время подадим документы для официальной регистрации движения».

Стало известно, общественная организация «Офицеры России», и новое движение поддерживает курс Президента России Владимира Путина, и в дальнейшем надеется конструктивно взаимодействовать с ведущими политическими партиями и общественными объединениями союзников. Основное, на чем планируем сосредоточиться – общественный контроль за качеством работы региональных и муниципальных властей и совместная с ними работа по развитию регионов и повышению уровня жизни граждан.