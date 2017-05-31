В Красноярском крае появятся новые центры доступа к ресурсам Президентской библиотеки

Губернатор Виктор Толоконский в рамках рабочего визита делегации Красноярского края в Санкт-Петербург посетил Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина.

В ходе визита глава региона встретился с генеральным директором Президентской библиотеки Александром Вершининым, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.

На сегодня в Красноярске работают три центра доступа к архивам Президентской библиотеки. Центры находятся в Красноярском государственном архиве, Сибирском федеральном университете и Красноярской краевой научной библиотеке.

В ходе встречи Виктор Толоконский подчеркнул, что в текущем году планируется создать новые точки доступа – в читальных залах в кадетских корпусах и библиотеках крупных муниципальных образований края. Стоит также отметить, что Красноярский край планирует передать в Президентскую библиотеку архивные материалы о регионе.

В свою очередь Александр Вершинин рассказал участникам делегации об олимпиаде Президентской библиотеки "Россия в электронном мире" и призвал к активному участию школьников Красноярского края. Глава региона Виктор Толоконский поддержал предложение.

Стоит добавить, что губернатор дал соответствующие поручения руководителям органов исполнительной власти края по решению обозначенных вопросов.

В завершение встречи Виктор Толоконский записался в Президентскую библиотеку. Губернатору вручили электронный читательский билет с номером "24", который соответствует коду Красноярского края.