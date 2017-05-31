Экономика

Елена Малкова
31 Мая, 2017 11:20

На четвёртый мост в Новосибирске из федерального бюджета направят более 26 млрд рублей

Проект четвёртого моста в Новосибирске.
Источник фото: nso.ru
Новосибирск, 31 Мая - DIXINEWS.

Новосибирская область получит грант из федерального бюджета в размере 26, 273 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе моста через реку Обь в створе улицы Ипподромской в областном центре.

Такое решение было принято в ходе заседания Правительственной комиссии по транспорту, которое состоялась 30 мая в Москве. В заседании принял участие Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам заседания проект строительства четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии. На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено 26, 273 млрд рублей (не менее 75% от общей стоимости проекта).

Для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта также предусмотрены средства инвестора и регионального бюджета. Окончательная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что мероприятия по реализации проекта также стартуют в текущем году.

Четвёртый мост соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. По проекту предполагается строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети областного центра, а также тоннелей под железнодорожными путями.

Мостовой переход обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». По проекту длина шестиполосного моста составит 1,5 км. На левом берегу будет установлен пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ по проекту на третий квартал 2015 года составляла 35, 037 млрд рублей.

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года проекту четвёртого моста был присвоен рейтинг №1 среди проектов на получение капитального гранта из федерального бюджета по итогам рассмотрения ГЧП-проектов в Федеральном дорожном агентстве. Проект также получал высокую оценку экспертов во время рассмотрения на заседаниях межведомственной комиссии с участием представителей Минэкономразвития, Минфина и Минтранса России.

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