Студия «Визарт» завершит съемки продолжения «Котенка с улицы Лизюкова» в июне

30 мая губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с исполнительным продюсером студии «ВИЗАРТ АНИМЭЙШН» (Wizart Animation) Владимиром Николаевым.

Одной из тем, которые обсуждались в ходе встречи, стали съемки продолжения известного мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» о приключениях кота Василия из Воронежа. Инициатором этой идеи несколько лет назад выступил губернатор Алексей Гордеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Владимира Николаева, планируется завершить работу над второй частью мультфильма до конца июня текущего года. Воронежские мультипликаторы совместно с «Союзмультфильмом» создали 12-минутную серию в формате 3D. Аниматоры обещают, что в новой ленте зрители увидят узнаваемые места областного центра: Адмиралтейскую площадь, ВГУ и корабль «Гото Предестинация». Стоит отметить, что мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова" вышел на экраны в 1988 году.

Глава региона подчеркнул, что знаменитый «Котенок с улицы Лизюкова» - это не только один из самых известных персонажей отечественной мультипликации, но и часть современной истории Воронежа, его герой, который в течение многих лет прославляет город далеко за его пределами.