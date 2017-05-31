Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой

В Краснокамский городской суд Пермского края с иском о прекращении нарушений санитарного законодательства обратилось Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Исковые требования были предъявлены МУП «Водоканал», министерству строительства и ЖКХ Пермского края и администрации Краснокамского городского поселения, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

По действующей схеме водоснабжения и водоотведения Краснокамска, город снабжается водой из реки Кама, очистку и водоподготовку которой проводит МУП «Водоканал» на станции, расположенной на территории ООО «Камабумпром», и из реки Чусовая, вода из которой очищается на Чусовском водозаборе ООО «Новогор-Прикамье» и доставляется по водоводу «Пермь-Краснокамск».

Согласно материалам дела, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии реки Кама в месте водозабора требованиям санитарных правил и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует, проект зон санитарной охраны водоисточника (р. Кама) не разработан, санитарно-эпидемиологического заключения по проекту ЗСО нет. Это является нарушением СанПиН. Доказательств соответствия качества воды СанПиН администрацией Краснокамска и МУП «Водоканал» суду представлено не было.

Факт нарушения санитарного законодательства МУП «Водоканал» при водоснабжении населения Краснокамска из реки Кама подтвержден объяснениями представителей сторон и третьих лиц, решениями и постановлениями судов, в том числе по делам об административных правонарушениях, материалами надзорного производства. Доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, суду представлено не было.

Из представленных в судебном заседании доказательств следует, что администрацией города предпринимаются меры к водоснабжению населения из межмуниципального водовода «Пермь-Краснокамск» - источника, соответствующего требованиям санитарного законодательства, - однако до настоящего времени эти действия достаточными не являются и не завершены. Доводы об отсутствии финансовых средств, технической возможности организовать и осуществлять водоснабжение из источника, соответствующего санитарным нормам, суд не счел достаточным основанием к отказу в иске.

Рассмотрев все материалы дела, Краснокамский городской суд Пермского края решил признать действия МУП «Водоканал», выразившиеся в оказании услуг по водоснабжению с нарушением санитарного законодательства, противоправными в отношении граждан, проживающих в г. Краснокамск Пермского края; возложить на МУП «Водоканал» обязанность прекратить нарушение прав потребителей; обязать администрацию Краснокамского городского поселения обеспечить организацию условий, необходимых МУП «Водоканал» для обеспечения населения Краснокамска хозяйственно-питьевым водоснабжением в необходимых объемах и должного качества в соответствии с нормами санитарного законодательства в срок до 31 декабря 2017 года.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.