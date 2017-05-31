Общество

Елена Малкова
31 Мая, 2017 07:34

Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой

Краснокамск.
Источник фото: podslushanoperm.ru
Пермь, 31 Мая - DIXINEWS.

В Краснокамский городской суд Пермского края с иском о прекращении нарушений санитарного законодательства обратилось Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Исковые требования были предъявлены МУП «Водоканал», министерству строительства и ЖКХ Пермского края и администрации Краснокамского городского поселения, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

По действующей схеме водоснабжения и водоотведения Краснокамска, город снабжается водой из реки Кама, очистку и водоподготовку которой проводит МУП «Водоканал» на станции, расположенной на территории ООО «Камабумпром», и из реки Чусовая, вода из которой очищается на Чусовском водозаборе ООО «Новогор-Прикамье» и доставляется по водоводу «Пермь-Краснокамск».

Согласно материалам дела, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии реки Кама в месте водозабора требованиям санитарных правил и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта отсутствует, проект зон санитарной охраны водоисточника (р. Кама) не разработан, санитарно-эпидемиологического заключения по проекту ЗСО нет. Это является нарушением СанПиН. Доказательств соответствия качества воды СанПиН администрацией Краснокамска и МУП «Водоканал» суду представлено не было.

Факт нарушения санитарного законодательства МУП «Водоканал» при водоснабжении населения Краснокамска из реки Кама подтвержден объяснениями представителей сторон и третьих лиц, решениями и постановлениями судов, в том числе по делам об административных правонарушениях, материалами надзорного производства. Доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, суду представлено не было.

Из представленных в судебном заседании доказательств следует, что администрацией города предпринимаются меры к водоснабжению населения из межмуниципального водовода «Пермь-Краснокамск» - источника, соответствующего требованиям санитарного законодательства, - однако до настоящего времени эти действия достаточными не являются и не завершены. Доводы об отсутствии финансовых средств, технической возможности организовать и осуществлять водоснабжение из источника, соответствующего санитарным нормам, суд не счел достаточным основанием к отказу в иске.

Рассмотрев все материалы дела, Краснокамский городской суд Пермского края решил признать действия МУП «Водоканал», выразившиеся в оказании услуг по водоснабжению с нарушением санитарного законодательства, противоправными в отношении граждан, проживающих в г. Краснокамск Пермского края; возложить на МУП «Водоканал» обязанность прекратить нарушение прав потребителей; обязать администрацию Краснокамского городского поселения обеспечить организацию условий, необходимых МУП «Водоканал» для обеспечения населения Краснокамска хозяйственно-питьевым водоснабжением в необходимых объемах и должного качества в соответствии с нормами санитарного законодательства в срок до 31 декабря 2017 года.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Механизаторы Волгоградской области показали свое мастерство
Проект СПбГАСУ победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства Александровского парка
Работа на Дальнем Востоке заинтересовала студентов из центральной России

Новые подробности крушения Ан-26 под Саратовом
СК уточнил количество жертв урагана в столичном регионе
СК уточнил количество жертв урагана в столичном регионе
"Валерия Брюсова" сплавили: кто следующий
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой
Волгоград, 31 Мая, 07:15.
Механизаторы Волгоградской области показали свое мастерство
Санкт-Петербург, 31 Мая, 06:20.
Проект СПбГАСУ победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства Александровского парка
Приморский край, 31 Мая, 05:20.
Работа на Дальнем Востоке заинтересовала студентов из центральной России
Благовещенск, 31 Мая, 05:00.
Около 20 новых мер по повышению рождаемости на Дальнем Востоке предложено экспертами
Москва, 30 Мая, 21:05.
Индустриальный парк «Индиго» в Москве обеспечит 10-12 тысяч новых рабочих мест
Ростов-на-Дону , 30 Мая, 20:45.
Донским шахтерам выплачено 273 млн рублей
Благовещенск, 30 Мая, 17:50.
Молодежь Дальнего Востока разрабатывает рекомендации по совершенствованию молодежной политики
Благовещенск, 30 Мая, 17:26.
Минвостокразвития обсудит с Госдумой законодательные инициативы в сфере демографии
Москва, 30 Мая, 13:06.
В Московская государственная картинной галерея Александра Шилова отметит 20-летие
Москва, 30 Мая, 12:15.
Путин и Макрон открыли выставку в Версале, которая посвящена Петру Великому
За рубежом, 30 Мая, 11:30.
Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт