Общество

Елена Малкова
31 Мая, 2017 07:15

Механизаторы Волгоградской области показали свое мастерство

Состязания механизаторов прошли на базе агрофирмы «Восток» в Николаевском районе.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 31 Мая - DIXINEWS.

На базе агрофирмы «Восток» в Николаевском районе прошли состязания в рамках первого областного чемпионата по пахоте среди работников сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Свое мастерство показали 24 механизатора из 21 муниципального района области, а также трое представителей Волгоградского государственного аграрного университета, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Значимость сельскохозяйственных профессий растет, за опытными работниками идет настоящая «охота», и требования к кадрам повышаются, — сказал во время открытия чемпионата первый заместитель губернатора Александр Беляев. — Сельское хозяйство становится наукоёмкой и высокотехнологичной отраслью. На поля выходит новая, современная техника, которой нужно умело управлять».

Участники чемпионата продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства при обработке почвы. По единогласному мнению жюри победителем чемпионата стал представитель Михайловского района Александр Семисотов, второе место занял механизатор из Октябрьского района Юрий Берков, третьего места удостоился студент ВолГАУ Владимир Кострюков.

Как сообщили в областном комитете сельского хозяйства, победители получили право представлять регион на VI открытом чемпионате России по пахоте, который пройдет с 25 июня по 1 июля в Республике Башкортостан.

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