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Елена Малкова
31 Мая, 2017 06:20
Проект СПбГАСУ победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства Александровского парка
Санкт-Петербург, 31 Мая - DIXINEWS.
Проект «Зеленый перстень», представленный авторским коллективом СПбГАСУ, победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства территории Александровского парка.
В состав авторского коллектива вошли бакалавры и магистры архитектурного факультета СПбГАСУ, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Работой руководили преподаватели кафедры дизайна архитектурной среды С. Б. Данилова и А. В. Демин. Организационное руководство осуществляла заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ С. В. Бочкарева.
Александровский парк в Петербурге расположен между Кронверкским проспектом, Кронверкской набережной и Каменноостровским проспектом. Стоит отметить, что это один из первых публичных парков города. Перед конкурсантами стояла задача превратить территорию парка в современное многофункциональное пространство и решить проблему парковки для автомобилей.
Проект «Зеленый перстень» отличается детальной проработкой и тщательно взвешенным, рациональным подходом к решению поставленной задачи. Авторы проекта предложили сделать Александровский парк центральным звеном пешеходного маршрута от крейсера «Аврора» до Крестовского острова, на пути которого предусмотрено семнадцать остановок с сезонными кинопередвижками для демонстрации исторических фильмов.
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