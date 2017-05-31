Общество

Елена Малкова
31 Мая, 2017 05:00

Около 20 новых мер по повышению рождаемости на Дальнем Востоке предложено экспертами

III Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока».
Источник фото: minvr.ru
Благовещенск, 31 Мая - DIXINEWS.

Эксперты в области демографии, представители НКО и региональных органов исполнительной власти, научного сообщества, депутаты Государственной Думы Российской Федерации обсудили практические меры, направленные на повышение рождаемости и развития ценностей семьи в ДФО в ходе III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

По результатам работы сессии «Большая семья – фундамент Дальнего Востока» составлен перечень из двух десятков мер, направленных на повышение рождаемости, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время уже реализуются ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости в регионах. Во всех субъектах ДФО выплачивается материнский капитал при рождении третьего ребенка. При этом в ряде регионов предусмотрены дополнительные меры: при рождении первого ребенка в возрасте до 24 лет (Камчатский край) и до 25 лет (Магаданская область) также выплачивается единовременное пособие.

По словам заместителя Председателя Правительства Камчатского края Валерия Карпенко, в регионе уже несколько лет наблюдается естественный прирост населения.

«Рождаемость в Камчатском крае на среднем уровне по Российской Федерации. Смертность ниже, чем в России в целом и в ДФО. Самые плохие показатели рождаемости на Командорских островах. Самый высокий уровень рождаемости у нас в военных городках, он превышает общероссийский в три раза. Неплохие показатели на севере в отдельных районах Камчатского края. В крае естественный прирост населения наблюдается порядка шести лет», - отметил он.

Согласно данным ВЦИОМ по результатам исследования конца 2016 года, среди жителей Дальневосточного федерального округа в возрасте 18-60 лет почти три четверти воспитывают детей, доля многодетных семей – 12% (выше среднего в Якутии 19%, Чукотском АО 18%, ниже – в Приморском 6% и Хабаровском краях 8%).

В регионах сегодня действуют отдельные меры поддержки многодетным семьям. Так, Алексей Щербаков, заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) рассказал об успешной практике в субъекте.
«В республике более 5 млрд рублей выделяется на меры поддержки семей с детьми. С 2011 года в республике реализуется предоставление республиканского материнского капитала «Семья» при рождении или усыновлении третьего ребенка. Сегодня он составляет 159 000 руб. Такие сертификаты выданы 22 000 многодетных семей», - сообщил Алексей Щербаков. Кроме того, по его словам на территории действует целый ряд дополнительных льгот и социальных выплат для многодетных семей.

Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, прокомментировал: «Мы учтем экспертные мнения, прозвучавшие сегодня в ходе сессии, в нашей законодательной деятельности. Итоговый документ постараюсь озвучить в Государственной Думе. Многие из прозвучавших сегодня предложений уже внесены в Госдуму, но не рассмотрены. Например, речь идет о получении пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Законопроект находится в профильном комитете. Традиционно в России было 7-8 детей, и я думаю, что за основой нашей национальной идеи должна стать "Большая крепкая семья". Пора сформировать федеральную программу "Институт развития семьи"».

В ходе работы сессии были предложены около 20 мер, направленных на повышение уровня рождаемости и увеличение численности населения Дальнего Востока. В частности, было предложено рассмотреть возможность выделения финансовой поддержки регионам для субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам для многодетных семей, увеличить выплаты пособий по уходу за ребенком на период до 3 лет, рассмотреть вопрос предоставления частичной компенсации санаторно-курортного лечения для многодетных семей, через налоговые вычеты, предусмотреть финансирование на создание фонда служебного жилья, введение системы обязательного психологического доабортного консультирования, проведение работы по формированию навыков позитивного общения с ребенком дошкольного и младшего школьного возраста, работа с информированием и консультирование молодых пар и другие меры.
Материалы участников конференции и итоговый протокол будут доступны на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой
Механизаторы Волгоградской области показали свое мастерство
Проект СПбГАСУ победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства Александровского парка

Депутаты Госдумы предлагают сажать неплательщиков алиментов в тюрьму
"Валерия Брюсова" сплавили: кто следующий
Пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона по итогу переговоров. Полное видео
На Москву обрушился самый разрушительный ураган за последние 100 лет
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд обязал чиновников обеспечить жителей Краснокамска питьевой водой
Волгоград, 31 Мая, 07:15.
Механизаторы Волгоградской области показали свое мастерство
Санкт-Петербург, 31 Мая, 06:20.
Проект СПбГАСУ победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства Александровского парка
Приморский край, 31 Мая, 05:20.
Работа на Дальнем Востоке заинтересовала студентов из центральной России
Благовещенск, 31 Мая, 05:00.
Около 20 новых мер по повышению рождаемости на Дальнем Востоке предложено экспертами
Москва, 30 Мая, 21:05.
Индустриальный парк «Индиго» в Москве обеспечит 10-12 тысяч новых рабочих мест
Ростов-на-Дону , 30 Мая, 20:45.
Донским шахтерам выплачено 273 млн рублей
Благовещенск, 30 Мая, 17:50.
Молодежь Дальнего Востока разрабатывает рекомендации по совершенствованию молодежной политики
Благовещенск, 30 Мая, 17:26.
Минвостокразвития обсудит с Госдумой законодательные инициативы в сфере демографии
Москва, 30 Мая, 13:06.
В Московская государственная картинной галерея Александра Шилова отметит 20-летие
Москва, 30 Мая, 12:15.
Путин и Макрон открыли выставку в Версале, которая посвящена Петру Великому
За рубежом, 30 Мая, 11:30.
Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт