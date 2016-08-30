Донским шахтерам выплачено 273 млн рублей

Региональная корпорация развития по поручению главы Ростовской области Василия Голубева продолжает выплату задолженности по зарплате бывшим работникам группы компаний «Кингкоул».

Сегодня, 30 мая, несколько работников сервисных предприятий (ООО «Кингкоул «ЮГ», ООО «Горный проходчик» и ООО «СпецУглеСтрой») получили материальную помощь на общую сумму порядка 300 тысяч рублей.

Всего с 5 мая текущего года 311 работников сервисных предприятий получили матпомощь на общую сумму 7 млн 153 тысячи рублей (с учетом НДФЛ).

На сегодня работникам ООО «Кингкоул» в рамках программы погашения задолженности по зарплате с учетом выплат материальной помощи направлено 273,1 млн рублей, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.