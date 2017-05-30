Молодежь Дальнего Востока разрабатывает рекомендации по совершенствованию молодежной политики

Одним из итогов прошедшей в Благовещенске III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» стала разработка рекомендаций по совершенствованию молодежной политики на Дальнем Востоке.

Более ста молодых парламентариев, студентов вузов и средних специальных учебных заведений, начинающих специалистов обсудили меры закрепления молодежи на Дальнем Востоке в режиме «мозгового штурма», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«В «мозговом штурме» приняли участие наиболее креативные и активные молодые люди. Часть из них приехала из других регионов Дальневосточного федерального округа. В ходе бурной дискуссии были выработаны рекомендации по совершенствованию молодежной политике. Это основа для выработки единой стратегии по работе с молодежью. В дальнейшем эта стратегия будет дорабатываться уже на уровне субъектов ДФО с учетом их специфики и территориальных особенностей», - рассказала Директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова во время подведения итогов конференции.

Всего было предложено более 30 инициатив. Наибольшее количество пожеланий молодежь высказала в сфере профессиональной самореализации и регулирования рынка труда.

Наиболее часто высказывались мнения о необходимости повышать престиж профессий, организовывать конкурсную стажировку на крупнейших предприятиях Дальнего Востока для приобретения молодыми людьми профессиональных навыков. При этом ожидается, что приоритетным будет трудоустройство местных жителей и местных выпускников при реализации национальных проектов. Была высказана инициатива по созданию фонда поддержки молодежных стартапов, конкурса индивидуальных грантов для физических лиц, которые хотят заниматься предпринимательством, коворкинговых пространств, повышения эффективности взаимодействия предприятий с вузами региона.

При обсуждении системы образования молодежь обратила внимание на необходимость расширения перечня специальностей, приоритетных для ДФО при обучении в высших учебных заведениях. Ожидается, что будет стимулироваться академическая мобильность в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. Востребованным направлением поддержки является внедрение в систему образования проектного обучения и программ личностного роста. Студенты дальневосточных вузов нуждаются в предоставлении кредитов на образование по льготной ставке.

Отдельной темой обсуждения стало развитие туризма. Молодежь считает важным создание неких зон отдыха, в которые могли бы приезжать ребята из соседних субъектов Дальнего Востока. На «мозговом штурме» говорили о разработке ряда туристических брендов. Например, бренда «Сахалин - город-курорт», а также создании туристических центров на Камчатке и Курилах. Выдвигались предложения по реализации программы повышения транспортной мобильности молодежи до 35 лет в образовательных и культурных целях, получение субсидий и грантов.

Важными для молодежи являются позиционирование и брендинг территории.

«Есть понимание того, что многое зависит от того, как воспринимается регион внутри субъекта и вовне. «Мы живем в центре цивилизации» – это ключевое сообщение, которое молодежь считает важным транслировать во внешнее пространство», - отметила Елена Михайлова.

Для молодежи очень важно создание мобильных ресурсов, с помощью которых можно было бы получать информацию о Дальнем Востоке. Речь идет о разработке мобильных приложений, специально ориентированных на молодежную аудиторию.

Одно из востребованных направлений по реализации молодежной политики связано с улучшением жилищных условий. Обсуждались повышение доступности программ ипотечного кредитования, введение нулевой ипотечной ставке при рождении третьего ребенка. Некоторые активисты говорили о полном погашении ипотеки при рождении второго ребенка.

Активность вызвал вопрос повышения гражданской активности молодежи. Молодые люди хотят чувствовать себя субъектами преобразования в регионе. Для этого им важно быть включенными в наиболее значимые события и процессы, происходящие в других частях страны. По их мнению, участие молодежи Дальнего Востока во всех наиболее значимых всероссийских форумах позволит более активно производить изменения и преобразования. Требуется более активная поддержка этой части молодежи, желающей участвовать в общественной жизни.

Актуально создание региональных площадок для обсуждения молодежных инициатив, а также формирование единого интерактивного информационного пространства, где молодежь могла бы высказывать свои инициативы и их обсуждать, разрабатывать предложения для региональных и федеральных органов власти по повышению качества жизни на Дальнем Востоке.

Еще одно предложение связано с созданием банка идей и поддержкой инициатив молодых людей.

«Мы старались ни одно предложение молодежи не потерять, обязательно их проработать, проанализировать возможности их внедрения. Мы продолжим работать со всеми молодыми людьми, которые приняли участие в «мозговом штурме». Совместно с молодежным парламентом при Государственной Думе ВЦИОМ, Агентство по развитию человеческого капитала создадут независимый координационный совет. Мы также будем оказывать аналитическую поддержку. ВЦИОМ накопил материал, связанный с оценкой настроений молодежи в разных регионах Дальнего Востока. Агентство будет поддерживать и развивать это направление, оказывая по мере возможности поддержку молодежным инициативам», - подытожила Елена Михайлова.

Напомним, в Благовещенске завершилась III Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока». Ее участниками стали свыше 800 человек. В Амурскую область приехали представители органов государственной власти, экспертного и научного сообщества, общественности.