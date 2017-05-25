Минвостокразвития обсудит с Госдумой законодательные инициативы в сфере демографии

Итоги III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» станут основой для работы с парламентским корпусом по реализации законодательных инициатив.

Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Каждое предложение, которое было озвучено на конференции, не останется без внимания. Все идеи найдут свое отражение в работе федеральных, региональных и муниципальных властей Дальнего Востока», - подчеркнул он.

По словам замминистра, третья демографическая конференция существенно отличается от предыдущей своей интерактивностью и более широким кругом участников. «В этом году мы видим большое участие дальневосточных регионов. Результативность конференции мы сможем оценить уже в начале сентября на третьем Восточном экономическом форуме. Те идеи и меры, которые мы разработали в течение этих трех дней, будут положены в основу плана реализации демографической концепции развития Дальнего Востока до 2025 года. Этот план нам еще предстоит совместно доработать. Надеюсь, что регионы, которые активно участвовали в конференции и предлагали разработку своих демографических программ, смогут все озвученные предложения использовать на практике», - уточнил Сергей Качаев.

Замминистра отметил работу Амурской области в сфере развития человеческого капитала. «В рамках подготовки прошедшей конференции в регион приехали эксперты, начали работу здесь, в ближайшее время при их участии будет запущен ряд мероприятий по демографическому развитию области. Это практический результат конференции, который уже начинает реализовываться в регионе», - сообщил Сергей Качаев.

Резолюция конференции будет сформирована окончательно в течение десяти дней. Она будет использоваться при подготовке третьего Восточного экономического форума и заседания Президиума Государственного совета, который пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ-2017, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Все, что делается на Дальнем Востоке в рамках политики опережающего развития, направлено на улучшение жизни людей. Нас должно быть больше, мы должны быть лучше. Следуя этому лозунгу, мы достигнем главной цели – чтобы на Дальнем Востоке жило много здоровых и счастливых людей», - подвел итоги конференции замминистра.