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Алексей Мирный
30 Мая, 2017 21:05
Индустриальный парк «Индиго» в Москве обеспечит 10-12 тысяч новых рабочих мест
, 30 Мая - DIXINEWS.
В новом индустриальном парке «Индиго» планируется построить в этом году восемь производственно-логистических объектов.
Об этом рассказал Владимир Жидкин - руководитель столичного Департамента развития новых территорий.
«В «Индиго» уже разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов. Пока акцент инвесторы делают на логистику, однако мы видим и стремление к созданию небольших производств. В ближайшее время количество рабочих мест, созданных в «Индиго», может достичь 10-12 тысяч. Когда индустриальный парк заработает в полную силу, он будет приносить бюджету Москву около 1 млрд рублей в год налоговых поступлений», - отметил Жидкин.
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