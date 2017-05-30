Экономика

Алексей Мирный
30 Мая, 2017 21:05

Индустриальный парк «Индиго» в Москве обеспечит 10-12 тысяч новых рабочих мест

Схема Индустриального парка "Шереметьево" в Москве.
Источник фото: indpark.ru
, 30 Мая - DIXINEWS.

В новом индустриальном парке «Индиго» планируется построить в этом году восемь производственно-логистических объектов.

Об этом рассказал Владимир Жидкин - руководитель столичного Департамента развития новых территорий.

«В «Индиго» уже разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов. Пока акцент инвесторы делают на логистику, однако мы видим и стремление к созданию небольших производств. В ближайшее время количество рабочих мест, созданных в «Индиго», может достичь 10-12 тысяч. Когда индустриальный парк заработает в полную силу, он будет приносить бюджету Москву около 1 млрд рублей в год налоговых поступлений», - отметил Жидкин.

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