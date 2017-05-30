Культура

Алексей Мирный
30 Мая, 2017 13:06

В Московская государственная картинной галерея Александра Шилова отметит 20-летие

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А.Шилова.
Источник фото: guz.ru
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

31 мая в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова состоится празднование ее 20-летия.

В рамках мероприятия Александр Шилов передаст в дар городу Москве 50 полотен живописи и графики.

В мероприятии примут участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Галерея народного художника СССР Шилова открылась 31 мая 1997 года. За 20 лет ее фонд увеличился в три раза. На сегодняшний день в коллекции около 1200 произведений живописи и графики, созданные Шиловым и включенные в Музейный фонд Российской Федерации.

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