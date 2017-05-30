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Алексей Мирный
30 Мая, 2017 13:06
В Московская государственная картинной галерея Александра Шилова отметит 20-летие
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
31 мая в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова состоится празднование ее 20-летия.
В рамках мероприятия Александр Шилов передаст в дар городу Москве 50 полотен живописи и графики.
В мероприятии примут участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Галерея народного художника СССР Шилова открылась 31 мая 1997 года. За 20 лет ее фонд увеличился в три раза. На сегодняшний день в коллекции около 1200 произведений живописи и графики, созданные Шиловым и включенные в Музейный фонд Российской Федерации.
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