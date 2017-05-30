Бизнес

Алексей Мирный
3 Июля, 2017 20:06

Компания «ИнфоМед» - лидер поставок медицинского оборудования

Медицинское оборудование.
Источник фото: infomed.com.ru
#медицина

#бизнес

#Инфомед
Москва, 03 Июля - DIXINEWS.

Закрытое акционерное общество «ИнфоМед» является эксклюзивным и официальным представителем целого ряда зарубежных компаний-производителей медицинского оборудования.

Всех их можно бесспорно назвать лидерами этого рынка.

Такие фирмы как: Mediwatch (Великобритания), Localite (Германия), EBNeuro (Италия) производят высококачественное оборудование, которое уже давно поставляется компанией «ИнфоМед» и очень успешно эксплуатируется в медицинских учреждениях России и стран СНГ.

Главными преимуществами ЗАО «ИнфоМед» является мощная база информации о характеристиках, функциональности и ценам медицинских товаров со всего мира. Это позволяет экономить средства наших клиентов за счет квалифицированного подбора товара. Компания постоянно собирает и обновляет информацию, что позволяет предоставлять клиентам одновременно несколько хороших предложений.

"Мы подбираем сразу несколько подходящих медицинских приборов, делаем это быстро и профессионально. Также, мы создаём дилерскую сеть и предлагаем взаимовыгодные условия фирмам-партнёрам, которые намерены продвигать наше оборудование в своих регионах" - подчёркивают менеджеры компании.

Сотрудничество со многими известными клиниками, такими как: НИИ Пульмонологии ФМБА России, Клиника НИИ питания РАМН, Московский НИИ Педиатрии и Детской Хирургии, Российская детская клиническая больница, Всероссийский миастенический центр, ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, а также Научный центр неврологии РАМН - позволила ЗАО «ИнфоМед» наряду с поставками и техобслуживанием медицинского оборудования, проводить здесь обучение врачей методикам работы на современном оборудовании зарубежного производства.

Отличная информированность о нынешнем состоянии любого направления в сфере медицинской техники, позволяет специалистам компании подтвердить своё соответствующее название - «Информация в Медицине».

ЗАО «ИнфоМед» старается быть лучшей компанией, сражаясь за качество и за каждого клиента, с намерением добиваться лучших результатов.

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