Политика

Елена Малкова
30 Мая, 2017 11:30

Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже

Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже.
Источник фото: kremlin.ru
За рубежом, 30 Мая - DIXINEWS.

В рамках официального визита во Францию Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

В мероприятии приняли участие мэр Парижа Анн Идальго, глава VII округа столицы Рашида Дати, автор архитектурного проекта культурного центра Жан-Мишель Вильмотт, с российской стороны – Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Архитектор, представивший Владимиру Путину макет ансамбля всех зданий центра, рассказал, что в своей работе он старался максимально органично вписать новый комплекс современных зданий из стекла и металла в ткань исторической застройки этой части Парижа. «Русский дом гармонично соединился с кварталом. Ничего не было сделано случайно. Это самый волнующий проект в моей жизни», - признался Жан-Мишель Вильмот.

Президент Российской Федерации, в свою очередь, отметил, что «этот проект прекрасно реализован». «Вы смогли соединить русские традиции и архитектуру Парижа», - сказал Путин, обращаясь к архитектору.

По мнению мэра Парижа, «Российский духовно-культурный центр живет, приносит пользу». «Этот ансамбль стал частью парижского силуэта. Это настоящее произведение искусства», - считает Идальго. С ней согласилась мэр VII округа Парижа Рашида Дати, которая особо отметила, что «парижане признали этот центр своим».

Владимир Путин осмотрел выставочный и учебный корпуса, посетил кафедральный собор.

Российский духовно-культурный центр располагается на территории площадью 4,2 тысячи квадратных метров. В комплекс входят здания выставочного центра и российско-французской начальной школы, здание епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями. Жемчужиной ансамбля является кафедральный собор Святой Троицы Корсунской епархии Русской православной церкви. Центр находится в непосредственной близости от Эйфелевой башни, музея Бранли, Гран Пале и Парижского музея современного искусства.

Строительство центра началось в 2014 году, для посетителей его двери открылись 19 октября 2016 года. Центр предоставляет широкий спектр возможностей для реализации совместных проектов России и Франции в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Это здание стало частью «русского маршрута Парижа». Одна из площадей города на Сене носит имя Сталинграда в память о разгроме фашистских войск в битве на Волге. Берега Сены соединяет мост Алесандра III, название которого - это дань уважения Франции создателю Русско-французского союза. А Франко-Российская авеню (Avenue Franco-Russe), названная так в 1911 году в память о визите в Париж Николая II, ведет теперь к новому православному собору Парижа.

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