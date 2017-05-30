Общество

Алексей Мирный
30 Мая, 2017 10:02

Возле ТПУ «Варшавская» построят жилой комплекс с паркингом и детсадом

Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Варшавская».
Источник фото: investmoscow.ru
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Здесь будут жилые дома, а также школа на 240 учеников и детсад на 110 малышей.

Это будет построено в рамках концептуального проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Варшавская», который расположен на юге Москвы.

«Также здесь появится конечная станция общественного транспорта с разворотной площадкой и остановочными павильонами, плоскостная парковка и подземный пешеходный переход. Строительство ТПУ «Варшавская» позволит увеличить пассажиропоток почти в 1,6 раза - с 206,8 тысяч человек до 339,4 тыссяч в сутки. Проект планировки территории ТПУ «Варшавская» будет вынесен на публичные слушания. Такое решение приняла городская Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Мэром Собяниным», - рассказал Константин Тимофеев - председатель Москомстройинвеста.

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