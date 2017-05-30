В Уфу прибыл легендарный автобус-музей Гринпис

29 мая в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошла встреча представителей Гринпис с главой природоохранного ведомства Илдаром Хадыевым.

Представители общественности, руководители предприятий, работающих в сфере обращения с отходами, обсудили перспективы внедрения раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.

- Этой встрече мы изначально придавали очень большое значение, - сказал министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. – Тема раздельного сбора отходов животрепещущая, назревшая. Если раньше обращение с отходами заключалось в его захоронении, то сейчас выбран курс на сокращение объемов образования отходов и максимальное извлечение полезных компонентов.

К переходу к новой системе по обращению с отходами республика подошла с неплохими стартовыми условиями. В Госреестр объектов размещения отходов внесен 31 полигон. За последние четыре года за счет частных инвестиций реализованы 8 проектов по строительству мусоросортировочных линий. Кроме того, развивается система по обращению с опасными видами отходов.

- На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан установлено более одной тысячи экобоксов, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов, - отметил министр. – В этом направлении реализуется социальный природоохранный проект «Экобокс». Кстати, Республика Башкортостан – в числе первых субъектов РФ поддержала эту федеральную инициативу.

Представители администрации Уфы, предприятий, общественных организаций презентовали свой опыт по внедрению раздельного сбора отходов. Речь идет об оборудовании площадок, установке специальных контейнеров, мешочной системе, экобоксах. Стоит отметить, несмотря на то, что пять лет назад эксперименты по сортировке отходов не увенчивались успехом, сейчас, согласно результатам опросов, жители готовы к раздельному сбору мусора.

Координатор проекта «Ноль отходов» Александр Иванников отметил, что опыт Башкортостана действительно богатый и подлежит тиражированию другими регионами.

В завершение встречи представители Гринпис пригласили жителей и гостей Уфы посетить выставку на колесах «Ноль отходов» 31 мая с 12.00. до 20.30. на площади Lifestyle центра «Башкирия».

Посетители выставки узнают, как делают одежду из пластиковых бутылок, как установить несколько баков на маленькой кухне, где в городе можно сдать отходы на переработку. Также будут работать киношатер с экологическими фильмами и детский уголок, сообщили в пресс-службе Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.