В Москве ознакомят с правилами безопасного проживания в многоквартирных домах

1 июня в Общественной палате РФ состоится мероприятие, посвященное безопасности проживания в многоквартирных домах.

Это круглый стол на тему «Общественный контроль, мониторинг в вопросах обеспечения безопасного проживания граждан в многоквартирных домах. Поддержка общественных проектов».

Организатор встречи Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно с Координационным советом НСБ России, Общероссийским Профсоюзом НСБ, Ассоциацией технических средств безопасности, НП «Безопасный дом». Модератор - заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.