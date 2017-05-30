Общество

Алексей Мирный
30 Мая, 2017 11:12

В Москве ознакомят с правилами безопасного проживания в многоквартирных домах

Источник фото: osbb-inform.com
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

1 июня в Общественной палате РФ состоится мероприятие, посвященное безопасности проживания в многоквартирных домах.

Это круглый стол на тему «Общественный контроль, мониторинг в вопросах обеспечения безопасного проживания граждан в многоквартирных домах. Поддержка общественных проектов».

Организатор встречи Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно с Координационным советом НСБ России, Общероссийским Профсоюзом НСБ, Ассоциацией технических средств безопасности, НП «Безопасный дом». Модератор - заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.

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