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Алексей Мирный
30 Мая, 2017 11:12
В Москве ознакомят с правилами безопасного проживания в многоквартирных домах
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
1 июня в Общественной палате РФ состоится мероприятие, посвященное безопасности проживания в многоквартирных домах.
Это круглый стол на тему «Общественный контроль, мониторинг в вопросах обеспечения безопасного проживания граждан в многоквартирных домах. Поддержка общественных проектов».
Организатор встречи Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами совместно с Координационным советом НСБ России, Общероссийским Профсоюзом НСБ, Ассоциацией технических средств безопасности, НП «Безопасный дом». Модератор - заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.
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