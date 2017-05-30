Общество

Елена Малкова
30 Мая, 2017 08:29

В Нижнем Новгороде завершена укладка нового асфальта на семи участках дорог

Ремонтные работы.
Источник фото: нижнийновгород.рф
Нижний Новгород, 30 Мая - DIXINEWS.

На оперативном совещании в администрации Нижнего Новгорода директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев сообщил, что в рамках федеральной проекта «Безопасные и качественные дороги» работы ведутся на 29 участках.

По его словам, на семи участках ремонтные работы подходят к завершению: выполнена укладка нового асфальта на проезжей части, ведется обустройство тротуаров и съездов, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Так, завершаются ремонтные работы на улицах Ореховская, Рельсовая и Гайдара. На заключительной стадии - улицы Новикова-Прибоя, Должанская, Керченская и Казанское шоссе, где идет ремонт тротуаров и благоустройство газонов.

На улицах Нестерова, Родионова и Мурашкинской дорожные рабочие приступили к асфальтированию проезжей части. Фрезеровка, демонтаж бортового камня и другие подготовительные работы ведутся на улицах Акимова, Бетанкура, Куйбышева и левобережной развязке метромоста.

Стоит отметить, за прошедшую неделю ямочный ремонт выполнен на площади 2400 кв. метра, а с начала сезона объемы ямочного ремонта в областном центре составили 37,6 тыс. кв. метров.

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