В Омской области пройдет конкурс «Рембат»

Омская область во второй раз станет площадкой проведения конкурса «Рембат».

В Омской области с 5 по 10 августа состоится международный конкурс «Рембат».

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, конкурс входит в официальную программу Армейских международных игр, организованных Министерством Обороны РФ.

Соревнования пройдут на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. Планируется, что в соревнованиях примут участие специалисты по ремонту техники из Китая и Республики Казахстан. Россию будет представлять сборная команда Министерства Обороны. В состав сборной войдут представители военных округов страны и команда Омского автобронетанкового инженерного института.

В соревнованиях будет задействована боевая и специальная техника, в том числе мастерские технического обслуживания, ремонтно-эвакуационные машины, бронированные ремонтно-эвакуационные и другие машины.

Конкурс «Рембат» будет проходить в несколько этапов: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивный этап, смешанная эстафета. В рамках каждого этапа состоятся соревнования команд по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.

В 2016 году в Омской области впервые проходил конкурс «Рембат». По итогам соревнований первое место заняла сборная команда Министерства Обороны РФ.