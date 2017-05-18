Общество

Елена Малкова
30 Мая, 2017 06:55

Единая социальная транспортная карта будет действовать на всей территории Красноярского края

Общественный транспорт.
Источник фото: busphoto.ru
Красноярск, 30 Мая - DIXINEWS.

С 1 июня все муниципальные образования региона подключатся к единому автоматизированному учету льготных пассажиров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Красноярского края.

Проект внедрения единой социальной транспортной карты (ЕСК) на территории региона проходил поэтапно.

Вначале бумажный социальный проездной билет заменили на ЕСК в крупных муниципальных образованиях. Теперь социальная карта будет действовать повсеместно на территории края.

На вновь подключаемых территориях для удобства льготников в течение месяца останется двойная система учета – ЕСК и бумажный социальный проездной билет. К концу июля бумажные проездные станут недействительными.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Красноярского края, электронный проездной билет удобен для пассажиров, а переход на автоматизированную систему учета позволит упорядочить расчеты с перевозчиками и повысит эффективность использования бюджетных средств. Ежегодно на перевозку льготных пассажиров по ЕСК из регионального бюджета направляется 1,5 млрд рублей.

В настоящее время ЕСК действует на автомобильном и электрическом общественном городском транспорте, на пригородных автобусных маршрутах. В будущем запланировано обеспечить проезд по ЕСК на междугородных автобусах и электричках.

Стоит отметить, что один раз в месяц льготный пассажир может приобрести по социальной карте 36 базовых поездок за 155 рублей. При необходимости можно пополнить соцкарту дополнительными поездками.

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