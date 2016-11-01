Криминал

Елена Малкова
30 Мая, 2017 06:10

На Сахалине осуждена директор туристической компании

Директор признана виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).
Источник фото: kirmayak.ru
Южно-Сахалинск, 30 Мая - DIXINEWS.

На Сахалине осуждена директор туристической компании, поставившая под угрозу жизнь и здоровье людей при проведении экскурсии на незапланированном маршруте, сообщили в Дальневосточном СУТ СК России и Дальневосточной транспортной прокуроре.

Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в отношении директора туристической компании.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Напомним, что в октябре 2016 года туристическая компания предложила учащимся одной из муниципальных школ г. Южно-Сахалинска и их родителям экскурсию к объекту, расположенному на недействующем железнодорожном перегоне. Провести мероприятие обвиняемая поручила знакомой, не состоящей в штате организации и не осуществляющей профессиональную деятельность в качестве экскурсовода.

Поскольку в связи с погодными условиями провести экскурсию по запланированному маршруту не представилось возможным, группу из числа 25 человек повели на действующий железнодорожный путь. Машинист движущегося по нему путеизмерительного вагона был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения наезда на людей.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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