Общество

Елена Малкова
30 Мая, 2017 06:00

«Дальневосточный гектар» популярен среди россиян

«Дальневосточный гектар» популярен среди россиян.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Программа «дальневосточный гектар» популярна и вызывает большой интерес.

Граждане России показывают высокую информированность о ходе ее реализации, говорит Директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.

Социологические опросы, проведенные ВЦИОМ, показали, что 14 процентов россиян потенциально готовы взять «дальневосточный гектар». Среди дальневосточников этот процент больше. 36 процентов рассматривают такую возможность или уже приняли решение брать землю. По словам Елены Михайловой, наибольший интерес к получению «дальневосточного гектара» демонстрируют уральцы. На момент проведения опроса в ноябре прошлого года среди самих дальневосточников самыми активными были жители Республики Саха (Якутия).

«Наибольший интерес к программе проявляют те, у кого есть в семье дети. 33 процента – это те, кто рассматривает возможность построить свое жилье и проживать со своей семьей. Меньший интерес проявляют те, у кого своих детей нет. Индивидуальное жилищное строительство является основной целью, для которой хотят взять участок. Это касается как россиян, так и дальневосточников. Один из пяти получателей «дальневосточного гектара» хочет вести сельское хозяйство. 13 процентов – те, кто хотят иметь доход от бизнеса на этой земле, не участвуя там самостоятельно», - рассказала Елена Михайлова.

Больше всего «дальневосточный гектар» хотят получить в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. У дальневосточников также популярностью пользуется Сахалинская область.

В пресс-службе Минвостокразвития напоминают, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 91 тысячи заявок на «дальневосточные гектары».

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