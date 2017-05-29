Для Дальнего Востока разработают «дорожные карты» демографического развития

Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока подписал соглашения о сотрудничестве c пятью территориями макрорегиона сегодня, 29 мая, в ходе III всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

Соглашение подписано с Камчатским и Хабаровским краем, Амурской и Магаданской областью, а также Еврейской автономной областью. Подписание соглашений с другими субъектами ДФО запланировано в ближайшее время непосредственно в регионах, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока создан в соответствии с протоколом II Всероссийской демографической конференции, которая состоялась в прошлом году. Подписанные соглашения создают основу для разработки «дорожных карт» демографического развития, проведения исследований в этой сфере. Центр также будет обеспечивать организационно-методологическую поддержку для управленческих команд регионов», - прокомментировал Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Планируется, что Дальневосточный федеральный университет, на базе которого создан Исследовательский центр, станет центром развития коммуникаций макрорегиона. На сегодняшний день в Школе экономики и менеджмента ДВФУ научными коллективами уже проведены исследования, связанные с миграцией и возвратной миграцией, ведется работа с дальневосточными экспертами и научными организациями, существуют связи с университетами центральных регионов, проведен ряд практических конференций.

«Сейчас в разных областях успех имеют проекты, которые создаются по сетевому принципу. Именно такой принцип применим к созданию центра. Мы должны обеспечивать региональные органы, принимающие решения, достоверными данными, которые центр получает на основании комплексных исследований», - отметила Елена Гаффорова, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Исследовательский центр создан на основе соглашения, заключенного в апреле между АРЧК ДВ и Дальневосточным федеральным университетом.

Сергей Шишмаков, руководитель центра, рассказал о проектах, которыми сейчас занимаются специалисты учреждения.

«Центр в настоящее время работает над созданием муниципального стандарта демографического развития г. Свободный Амурской области. В основу стандарта легли идеи, предложенные на семинаре для муниципальных и региональных властей и жителей г. Свободный. В ближайшее время мы передадим проект стандарта руководству Амурской области. Кроме того, мы готовим исследование вахтового метода работы на Дальнем Востоке», - рассказал он.