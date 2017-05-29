Общество

Елена Малкова
29 Мая, 2017 19:00

Для Дальнего Востока разработают «дорожные карты» демографического развития

Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока подписал соглашения о сотрудничестве с пятью территориями макрорегиона
Источник фото: minvr.ru
Благовещенск, 29 Мая - DIXINEWS.

Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока подписал соглашения о сотрудничестве c пятью территориями макрорегиона сегодня, 29 мая, в ходе III всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

Соглашение подписано с Камчатским и Хабаровским краем, Амурской и Магаданской областью, а также Еврейской автономной областью. Подписание соглашений с другими субъектами ДФО запланировано в ближайшее время непосредственно в регионах, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Центр по вопросам демографического развития Дальнего Востока создан в соответствии с протоколом II Всероссийской демографической конференции, которая состоялась в прошлом году. Подписанные соглашения создают основу для разработки «дорожных карт» демографического развития, проведения исследований в этой сфере. Центр также будет обеспечивать организационно-методологическую поддержку для управленческих команд регионов», - прокомментировал Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Планируется, что Дальневосточный федеральный университет, на базе которого создан Исследовательский центр, станет центром развития коммуникаций макрорегиона. На сегодняшний день в Школе экономики и менеджмента ДВФУ научными коллективами уже проведены исследования, связанные с миграцией и возвратной миграцией, ведется работа с дальневосточными экспертами и научными организациями, существуют связи с университетами центральных регионов, проведен ряд практических конференций.

«Сейчас в разных областях успех имеют проекты, которые создаются по сетевому принципу. Именно такой принцип применим к созданию центра. Мы должны обеспечивать региональные органы, принимающие решения, достоверными данными, которые центр получает на основании комплексных исследований», - отметила Елена Гаффорова, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Исследовательский центр создан на основе соглашения, заключенного в апреле между АРЧК ДВ и Дальневосточным федеральным университетом.

Сергей Шишмаков, руководитель центра, рассказал о проектах, которыми сейчас занимаются специалисты учреждения.

«Центр в настоящее время работает над созданием муниципального стандарта демографического развития г. Свободный Амурской области. В основу стандарта легли идеи, предложенные на семинаре для муниципальных и региональных властей и жителей г. Свободный. В ближайшее время мы передадим проект стандарта руководству Амурской области. Кроме того, мы готовим исследование вахтового метода работы на Дальнем Востоке», - рассказал он.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Численность безработных граждан в России снизилась за неделю на 1,5 %
В Казань съедутся лучшие мотогонщики страны
Владимир Печеный: демографическая политика должна быть дифференцированной

Московские школьники пишут первый ЕГЭ
Гандболистки "Ростов-Дона" завоевали Кубок России
Программа "В рабочий полдень": Алексей Кудрин
МС-21 "бросает перчатку" Boeing 747 и Airbus A320
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для Дальнего Востока разработают «дорожные карты» демографического развития
Москва, 29 Мая, 17:08.
Численность безработных граждан в России снизилась за неделю на 1,5 %
Казань, 29 Мая, 16:10.
В Казань съедутся лучшие мотогонщики страны
За рубежом, 29 Мая, 15:46.
«Хор Турецкого» продолжает гастрольный тур в Казахстане
Благовещенск, 29 Мая, 15:36.
Владимир Печеный: демографическая политика должна быть дифференцированной
Москва, 29 Мая, 13:26.
Завершен первый этап восстановления Калужского шоссе
Москва, 29 Мая, 13:05.
В Москве подведут итоги конкурса «Моя страна - моя Россия»
Москва, 29 Мая, 12:07.
Москва и Южная Корея проведут совместный фестиваль
Волгоград, 29 Мая, 11:50.
В Волгоградской области УК штрафуют за ненадлежащее содержание домов
Екатеринбург, 29 Мая, 10:00.
Из Свердловской области на всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 175 участников
Уфа, 29 Мая, 07:00.
В Уфе установлен новый мировой рекорд на самое большое изображение велосипеда
Санкт-Петербург, 29 Мая, 06:30.
В начале лета в Петербурге ожидается дождливая и холодная погода
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт