Численность безработных граждан в России снизилась за неделю на 1,5 %

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации.

Он базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

«С 17 по 24 мая 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,5 % и составила 849 112 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 019 874 человека. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Калмыкия, Крым, Сахалинской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра», - отмечается в релизе Минтруда.