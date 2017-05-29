В Казань съедутся лучшие мотогонщики страны

В Казани пройдет II этап российского супербайка-2017.

Лучшие мотогонщики со всей страны сразятся за призовые места на быстрой и техничной трассе «KazanRing Canyon», сообщает пресс-служба мэрии.

Запланировано проведение соревнований в таких классах, как «Superbike», «Supersport», «Superbike EVO», «Supersport EVO», «Stock 1000/600». Кроме того, на трассе «KazanRing Canyon» состоится женский заезд и пройдет гонка в любительском классе «Stock Open».

Трасса «KazanRing Canyon» интересна своим месторасположением. Это старый песчаный карьер с перепадами высот до тридцати метров. Изменения высот для профессионалов мотоспорта – отличная возможность показать невероятную скорость. Гонки состоятся 3 июня, сообщают организаторы.