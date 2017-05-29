Общество

Елена Малкова
29 Мая, 2017 16:10

В Казань съедутся лучшие мотогонщики страны

Мотоспорт.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 29 Мая - DIXINEWS.

В Казани пройдет II этап российского супербайка-2017.

Лучшие мотогонщики со всей страны сразятся за призовые места на быстрой и техничной трассе «KazanRing Canyon», сообщает пресс-служба мэрии.

Запланировано проведение соревнований в таких классах, как «Superbike», «Supersport», «Superbike EVO», «Supersport EVO», «Stock 1000/600». Кроме того, на трассе «KazanRing Canyon» состоится женский заезд и пройдет гонка в любительском классе «Stock Open».

Трасса «KazanRing Canyon» интересна своим месторасположением. Это старый песчаный карьер с перепадами высот до тридцати метров. Изменения высот для профессионалов мотоспорта – отличная возможность показать невероятную скорость. Гонки состоятся 3 июня, сообщают организаторы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Численность безработных граждан в России снизилась за неделю на 1,5 %
Владимир Печеный: демографическая политика должна быть дифференцированной
Завершен первый этап восстановления Калужского шоссе

Гандбол. "Чеховские медведи" - чемпионы России
МС-21 "бросает перчатку" Boeing 747 и Airbus A320
Партия "Единая Россия" провела предварительное голосование
Трамп не желает тесно сотрудничать с Европой — эксперт об итогах саммита G7
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Численность безработных граждан в России снизилась за неделю на 1,5 %
Казань, 29 Мая, 16:10.
В Казань съедутся лучшие мотогонщики страны
За рубежом, 29 Мая, 15:46.
«Хор Турецкого» продолжает гастрольный тур в Казахстане
Благовещенск, 29 Мая, 15:36.
Владимир Печеный: демографическая политика должна быть дифференцированной
Москва, 29 Мая, 13:26.
Завершен первый этап восстановления Калужского шоссе
Москва, 29 Мая, 13:05.
В Москве подведут итоги конкурса «Моя страна - моя Россия»
Москва, 29 Мая, 12:07.
Москва и Южная Корея проведут совместный фестиваль
Волгоград, 29 Мая, 11:50.
В Волгоградской области УК штрафуют за ненадлежащее содержание домов
Екатеринбург, 29 Мая, 10:00.
Из Свердловской области на всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 175 участников
Уфа, 29 Мая, 07:00.
В Уфе установлен новый мировой рекорд на самое большое изображение велосипеда
Санкт-Петербург, 29 Мая, 06:30.
В начале лета в Петербурге ожидается дождливая и холодная погода
Ростов-на-Дону , 29 Мая, 06:00.
В Ростове-на-Дону более двух тысяч человек присоединились к всероссийскому велопараду
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт