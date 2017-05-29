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Елена Малкова
29 Мая, 2017 15:46
«Хор Турецкого» продолжает гастрольный тур в Казахстане
За рубежом, 29 Мая - DIXINEWS.
В рамках Дня единства народов Казахстана «Хор Турецкого» провел «Праздник песни» в шести городах Республики Казахстан - в Астане, Шымкенте, Алматы, Усть-Каменогорске, Семее и Павлодаре.
Как сообщили в пресс-службе Минкультуры России, вход на все выступления был свободный.
Впервые коллектив побывал в Казахстане с проектом «народного караоке» в 2016 году – тогда «Праздники Песни» прошли в пяти городах республики и имели большой резонанс в прессе. Спустя год география проекта, который проходит при поддержке Минкультуры России, расширилась – выступления запланированы в десяти городах республики. В июле, в День металлурга, «Хор Турецкого» выступит в Караганде (14 июля), Жезказгане (15 июля) и в Балхаше (16 июля).
В пресс-службе Минкультуры России напомнили, 24 мая 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил руководителю хора Михаилу Турецкому орден Дружбы народов.
Коллективу «Хор Турецкого» в 2016 году исполнилось 25 лет. В 2015-2016 гг. «Праздники песни» прошли в 25 городах России, собрав около 1 000 000 зрителей.
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