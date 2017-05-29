«Хор Турецкого» продолжает гастрольный тур в Казахстане

В рамках Дня единства народов Казахстана «Хор Турецкого» провел «Праздник песни» в шести городах Республики Казахстан - в Астане, Шымкенте, Алматы, Усть-Каменогорске, Семее и Павлодаре.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры России, вход на все выступления был свободный.

Впервые коллектив побывал в Казахстане с проектом «народного караоке» в 2016 году – тогда «Праздники Песни» прошли в пяти городах республики и имели большой резонанс в прессе. Спустя год география проекта, который проходит при поддержке Минкультуры России, расширилась – выступления запланированы в десяти городах республики. В июле, в День металлурга, «Хор Турецкого» выступит в Караганде (14 июля), Жезказгане (15 июля) и в Балхаше (16 июля).

В пресс-службе Минкультуры России напомнили, 24 мая 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил руководителю хора Михаилу Турецкому орден Дружбы народов.

Коллективу «Хор Турецкого» в 2016 году исполнилось 25 лет. В 2015-2016 гг. «Праздники песни» прошли в 25 городах России, собрав около 1 000 000 зрителей.