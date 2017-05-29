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Елена Малкова
29 Мая, 2017 15:36
Владимир Печеный: демографическая политика должна быть дифференцированной
Благовещенск, 29 Мая - DIXINEWS.
Демографическая политика должна быть дифференцированной и строится с учетом специфики каждого дальневосточного региона, заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный во время видео-конференц-связи с регионами в рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».
Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
«Для каждого региона должен применяться дифференцированный подход. Для Магаданской области с учетом ее климатических и географических особенностей реализация самых различных мер, конечно же, требует своего особого осмысления», - сказал Владимир Печеный.
По мнению главы Колымы, демографическая политика для всех дальневосточных регионов является безусловным приоритетом.
Губернатор рассказал о демографических тенденциях на Колыме.
Важная часть демографической политики связана с повышением качества медицинских услуг и эффективности системы здравоохранения. По словам главы региона, в области уже принимаются меры, направленные на сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни, рождения детей. Один из проблемных вопросов – рождаемость. Ее низкий уровень, как считает Владимир Печеный, связан с оттоком населения из региона. «Здесь принимаются также серьезные меры, которые должны повысить рождаемость», - подчеркнул он.
Губернатор отметил важность закрепления в регионе молодых людей. Этому, как он считает, будет способствовать формирование единого образовательного пространства на Дальнем Востоке. Оно позволит сформировать подготовку кадров, ориентированную на запросы дальневосточных работодателей.
Глава региона напомнил о том, что в Магаданской области реализуется крупнейший инвестиционный проект по переработке золота. До конца года планируется запустить горнодобывающее и перерарабывающее предприятие на Наталкинском золоторудном месторождении. В прошлом году было принято решение о выделении этому проекту целевой инфраструктурной государственной поддержки. Мощность предприятия составит свыше 13 тонн золота в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта – 98,4 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки составляет 9,9 млрд рублей. Колыме запуск нового предприятия принесет новых 2 тысячи рабочих мест.
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