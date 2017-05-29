Владимир Печеный: демографическая политика должна быть дифференцированной

Демографическая политика должна быть дифференцированной и строится с учетом специфики каждого дальневосточного региона, заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный во время видео-конференц-связи с регионами в рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Для каждого региона должен применяться дифференцированный подход. Для Магаданской области с учетом ее климатических и географических особенностей реализация самых различных мер, конечно же, требует своего особого осмысления», - сказал Владимир Печеный.

По мнению главы Колымы, демографическая политика для всех дальневосточных регионов является безусловным приоритетом.

«Хочу поблагодарить всех коллег за создание концепции демографического развития, которая вскоре будет утверждена Постановлением Правительства России. Это основополагающий документ, который позволит консолидировано реализовывать демографическую политику на Дальнем Востоке», - уточнил он.

Губернатор рассказал о демографических тенденциях на Колыме.

«Нас не могут не радовать последние статистические данные, которые подтверждают, что свои плоды принесли те меры, которые последние несколько лет реализуются на Дальнем Востоке. Мы рады положительному сальдо миграции. За последние два года отток населения значительно уменьшен. В 2016 году он уменьшился по сравнению с 2015 годом фактически в два раза. По первым четырем месяцам 2017 года мы также видим снижение оттока населения. Это внушающий оптимизм показатель. Меры, которые предпринимаются в Магаданской области. Меры, принятые в Магаданской области в сфере здравоохранения, социальной сферы, формирования молодежной политики, как мы рассчитываем, также дадут положительный эффект», - сообщил он.

Важная часть демографической политики связана с повышением качества медицинских услуг и эффективности системы здравоохранения. По словам главы региона, в области уже принимаются меры, направленные на сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни, рождения детей. Один из проблемных вопросов – рождаемость. Ее низкий уровень, как считает Владимир Печеный, связан с оттоком населения из региона. «Здесь принимаются также серьезные меры, которые должны повысить рождаемость», - подчеркнул он.

Губернатор отметил важность закрепления в регионе молодых людей. Этому, как он считает, будет способствовать формирование единого образовательного пространства на Дальнем Востоке. Оно позволит сформировать подготовку кадров, ориентированную на запросы дальневосточных работодателей.

Глава региона напомнил о том, что в Магаданской области реализуется крупнейший инвестиционный проект по переработке золота. До конца года планируется запустить горнодобывающее и перерарабывающее предприятие на Наталкинском золоторудном месторождении. В прошлом году было принято решение о выделении этому проекту целевой инфраструктурной государственной поддержки. Мощность предприятия составит свыше 13 тонн золота в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта – 98,4 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки составляет 9,9 млрд рублей. Колыме запуск нового предприятия принесет новых 2 тысячи рабочих мест.