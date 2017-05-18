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Алексей Мирный
29 Мая, 2017 13:26
Завершен первый этап восстановления Калужского шоссе
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.
Сегодня 29 мая Сергей Собянин после завершения первого этапа реконструкции, открыл движение транспорта по новому участку Калужского шоссе.
Он проходит от МКАДа до посёлка Сосенки и является основным транспортной маршрутом Новой Москвы.
«Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен. В сентябре 2016 года было открыто движение по участку от МКАД до поворота на Коммунарку. Сегодня мы запускаем следующий участок – обход деревни Сосенки. Кроме того, в сентябре этого года завершим реконструкцию развязки МКАД с Профсоюзной улицей. Таким образом, движение по Калужскому шоссе очень скоро станет гораздо свободнее и безопаснее», – поделился Собянин.
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