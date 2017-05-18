Завершен первый этап восстановления Калужского шоссе

Сегодня 29 мая Сергей Собянин после завершения первого этапа реконструкции, открыл движение транспорта по новому участку Калужского шоссе.

Он проходит от МКАДа до посёлка Сосенки и является основным транспортной маршрутом Новой Москвы.

«Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен. В сентябре 2016 года было открыто движение по участку от МКАД до поворота на Коммунарку. Сегодня мы запускаем следующий участок – обход деревни Сосенки. Кроме того, в сентябре этого года завершим реконструкцию развязки МКАД с Профсоюзной улицей. Таким образом, движение по Калужскому шоссе очень скоро станет гораздо свободнее и безопаснее», – поделился Собянин.