Культура

Алексей Мирный
29 Мая, 2017 13:05

В Москве подведут итоги конкурса «Моя страна - моя Россия»

Источник фото: yandex.ru
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.

30 мая состоится пресс-конференция, посвященная итогам федеральной экспертизы всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна - моя Россия».

Все проекты направлены на социально-экономическое развитие российских территорий.

В мероприятии примет участие председатель Комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина, куратор номинации «Мое село». Идея конкурса - в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. За 14 лет в нем приняли участие с проектами по развитию местных сообществ более 45 тыс. человек. В ноябре 2016 года учреждена Ассоциация выпускников конкурса.

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