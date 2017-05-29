В Москве подведут итоги конкурса «Моя страна - моя Россия»

30 мая состоится пресс-конференция, посвященная итогам федеральной экспертизы всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна - моя Россия».

Все проекты направлены на социально-экономическое развитие российских территорий.

В мероприятии примет участие председатель Комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина, куратор номинации «Мое село». Идея конкурса - в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. За 14 лет в нем приняли участие с проектами по развитию местных сообществ более 45 тыс. человек. В ноябре 2016 года учреждена Ассоциация выпускников конкурса.