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Алексей Мирный
29 Мая, 2017 12:07
Москва и Южная Корея проведут совместный фестиваль
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.
30 мая в театре «Новая Опера» в Москве состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством культуры Российской Федерации и Посольством Республики Корея в России.
Цель подписание данного документа - это проведение Фестивалей российской и корейской культуры в 2017-2020 гг.
В церемонии подписания примут участие Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк. После подписания состоится пресс-брифинг, а также концерт корейской традиционной музыки и танца.
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