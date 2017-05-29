Москва и Южная Корея проведут совместный фестиваль

30 мая в театре «Новая Опера» в Москве состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством культуры Российской Федерации и Посольством Республики Корея в России.

Цель подписание данного документа - это проведение Фестивалей российской и корейской культуры в 2017-2020 гг.

В церемонии подписания примут участие Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк. После подписания состоится пресс-брифинг, а также концерт корейской традиционной музыки и танца.