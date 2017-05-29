Общество

Елена Малкова
29 Мая, 2017 11:50

В Волгоградской области УК штрафуют за ненадлежащее содержание домов

Волгоград.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 29 Мая - DIXINEWS.

Специалисты Госжилнадзора продолжают проверку управляющих компаний, на работу которых жалуются жильцы.

По итогам проверок за ненадлежащее содержание домов оштрафованы ООО «Управление жилищными фондом Краснооктябрьского района» и ООО «УО «Южное», сообщается на официальном портале Волгоградской области.

В ходе проверок подтвердилась обоснованность жалоб жителей Краснооктябрьского района на нарушения в работе одной из УК. Сотрудники жилищной инспекции установили, что балконные плиты нескольких квартир в доме №134 по ул. Еременко имеют значительные повреждения. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, которые установлены в домах №3 по ул. Депутатской и №130 по ул. Еременко, не были введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Вышедшее из строя аналогичное оборудование в доме № 12 по ул. Титова не было отремонтировано. По перечисленным фактам в отношении руководителя ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» составлен административный протокол. Кроме того, руководству нужно будет заплатить штраф в 25 тысяч рублей.

Поводом для обращения в инспекцию Госжилнадзора стали ненадлежащее техническое состояние балконов в многоквартирном жилом доме № 6 в поселке Пионерском р.п.Светлый Яр и бездействие управляющей компании ООО «УО «Южное».
Проверка показала, что в семи квартирах указанного дома сильно повреждены балконные плиты: разрушен защитный слой бетона, конструкция крошится, оголилась арматура. По данному факту в отношении ООО «УО «Южное» составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в 125 тысяч рублей.

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