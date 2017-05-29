В Волгоградской области УК штрафуют за ненадлежащее содержание домов

Специалисты Госжилнадзора продолжают проверку управляющих компаний, на работу которых жалуются жильцы.

По итогам проверок за ненадлежащее содержание домов оштрафованы ООО «Управление жилищными фондом Краснооктябрьского района» и ООО «УО «Южное», сообщается на официальном портале Волгоградской области.

В ходе проверок подтвердилась обоснованность жалоб жителей Краснооктябрьского района на нарушения в работе одной из УК. Сотрудники жилищной инспекции установили, что балконные плиты нескольких квартир в доме №134 по ул. Еременко имеют значительные повреждения. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, которые установлены в домах №3 по ул. Депутатской и №130 по ул. Еременко, не были введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Вышедшее из строя аналогичное оборудование в доме № 12 по ул. Титова не было отремонтировано. По перечисленным фактам в отношении руководителя ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» составлен административный протокол. Кроме того, руководству нужно будет заплатить штраф в 25 тысяч рублей.

Поводом для обращения в инспекцию Госжилнадзора стали ненадлежащее техническое состояние балконов в многоквартирном жилом доме № 6 в поселке Пионерском р.п.Светлый Яр и бездействие управляющей компании ООО «УО «Южное».

Проверка показала, что в семи квартирах указанного дома сильно повреждены балконные плиты: разрушен защитный слой бетона, конструкция крошится, оголилась арматура. По данному факту в отношении ООО «УО «Южное» составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в 125 тысяч рублей.