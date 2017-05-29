Из Свердловской области на всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 175 участников

По всем направлениям работали отборочные комиссии.

В Свердловской области завершился заключительный этап отбора участников на всемирный фестиваль молодежи и студентов.

По сообщению пресс-службы регионального правительства 175 участников будут представлять Свердловскую область на всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

В заключительном этапе отбора приняли участие 1,8 тысячи человек со всей области. Встречи с кандидатами проводились в течение четырех дней.

«1,8 тысячи претендентов - это очень много. По этому показателю наш регион в лидерах. Кандидаты приносили внушительные кипы грамот и благодарственных писем. Всем соискателям помимо собеседования необходимо было пройти испытание на знание английского языка», - сообщила директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.

По ее словам, данные тех претендентов, которые хорошо себя проявили, были отправлены на согласование в национальный подготовительный комитет для окончательного утверждения

По всем направлениям работали отборочные комиссии. В номинации «Спорт» и «ЗОЖ» с кандидатами проводили встречи заместитель министра физической культуры и спорта Андрей Зяблицев и заслуженный тренер России Василий Коротких.

С молодыми парламентариями и лидерами молодёжных организаций общались глава департамента молодежной политики Ольга Глацких и замначальника отдела по работе с учреждениями профессионального образования Минобразования региона Михаил Корягин.

Собеседование с претендентами по направлению «Искусство и творчество», «Культура и история» проводили лидер студенческой молодежи УрФУ Аслан Кагиев, директор «Дома молодежи», руководитель студенческих отрядов региона Лейла Расулова, посол фестиваля, экс-солист группы «N.E.V.A» Кирилл Нечаев.

Стоит сказать, что именно творческое направление стало особенно популярным среди уральцев: заявки отправили 404 человека.

Также несколько недель назад в Свердловской области завершилась регистрация волонтеров всемирного фестиваля молодежи и студентов. Заявки на участие отправили 1094 человека. В Сочи из региона поедут лишь 90 добровольцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, столица Урала стала одним из городов, которые примут иностранную делегацию участников фестиваля. В Екатеринбург приедут 200 человек со всего мира.