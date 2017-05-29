В Уфе установлен новый мировой рекорд на самое большое изображение велосипеда

На поле стадиона "Динамо" в Уфе выстроились 930 человек.

28 мая в Уфе на стадионе «Динамо» собрались поклонники велоспорта и здорового образа жизни.

Почти тысяча человек собрались для того, чтобы установить новый мировой рекорд под названием «Самое большое изображение велосипеда, выполненное из людей», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Надев красные футболки, 930 человек выстроились на поле стадиона таким образом, чтобы получились гигантское изображение двухколесного транспортного средства.

Действующий до этого рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, был зафиксирован в сентябре 2015 года в городе Силлот (Великобритания). Тогда в мероприятии по установлению рекорда приняли участие 794 человека. Таким образом, жителям Уфы удалось побить прежний мировой рекорд.

Как сообщили в мэрии, фото- и видематериалы в ближайшее время будут переданы в офис книги рекордов для его официальной регистрации, после чего будет получен соответствующий сертификат.

С установки нового рекорда стартовал фестиваль I bike Ufa, концепция проведения которого переформатирована в квест во времени и пространстве. Различные мероприятия в рамках фестиваля будут реализованы в течение лета.