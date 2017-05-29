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Елена Малкова
29 Мая, 2017 07:00
В Уфе установлен новый мировой рекорд на самое большое изображение велосипеда
Уфа, 29 Мая - DIXINEWS.
28 мая в Уфе на стадионе «Динамо» собрались поклонники велоспорта и здорового образа жизни.
Почти тысяча человек собрались для того, чтобы установить новый мировой рекорд под названием «Самое большое изображение велосипеда, выполненное из людей», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Надев красные футболки, 930 человек выстроились на поле стадиона таким образом, чтобы получились гигантское изображение двухколесного транспортного средства.
Действующий до этого рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, был зафиксирован в сентябре 2015 года в городе Силлот (Великобритания). Тогда в мероприятии по установлению рекорда приняли участие 794 человека. Таким образом, жителям Уфы удалось побить прежний мировой рекорд.
Как сообщили в мэрии, фото- и видематериалы в ближайшее время будут переданы в офис книги рекордов для его официальной регистрации, после чего будет получен соответствующий сертификат.
С установки нового рекорда стартовал фестиваль I bike Ufa, концепция проведения которого переформатирована в квест во времени и пространстве. Различные мероприятия в рамках фестиваля будут реализованы в течение лета.
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