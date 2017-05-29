В начале лета в Петербурге ожидается дождливая и холодная погода

Начало лета в городе на Неве ожидается холодным, сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург» со ссылкой на данные специалистов.

До конца этого месяца средняя температура воздуха днем будет составлять 13-15 градусов. 1 июня днем будет всего +10 (и +5 утром). Еще холоднее будет в пятницу, 2 июня: всего 9 градусов выше нуля. По данным синоптиков, в первые дни июня будут идти дожди.

Относительное потепление ожидается лишь ближе к 6 числу. По прогнозам, температура воздуха в этот день будет 15 градусов.

Как напоминает источник, ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что по всем приметам грядущее лето в северной столице будет дождливым.