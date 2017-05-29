В Ростове-на-Дону более двух тысяч человек присоединились к всероссийскому велопараду

На Театральной площади для участия в велопараде собралось более двух тысяч человек.

28 мая в Ростове-на-Дону состоялся единый всероссийский велопарад. Спортивное мероприятие одновременно проходило в разных городах России.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, Министерством транспорта России последнее воскресенье мая утверждено единым всероссийским днем велопарадов.

Поприветствовать самых активных жителей города пришли почетные гости – заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина, начальник Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский.

– Велопробег в нашем городе проходит впервые и становится естественным продолжением череды спортивных марафонов, к которым уже привыкли ростовчане. Многие велолюбители принимали участие в любимом городском пробеге «Ростовское кольцо». Город давно ждал самостоятельного велопробега, и вот – сегодня мы открываем первый городской велопарад, – сказала Елена Кожухова, обратившись к участникам мероприятия. – С каждым годом на улицах нашего города растет количество велосипедистов, все больше ростовчан выбирают велосипед и в качестве активного досуга, и как средство передвижения. Уверена, велопробег уже со следующего года станет традиционным. Желаю вам ровной дороги, отличного настроения и красивого финиша!

Участники велопарада стартовали и финишировали на Театральной площади. Маршрут для движения велосипедистов проходил по центральным улицам и левому берегу реки Дон, протяженность дистанции составила 22 километра.

На Театральной площади для участия в велопараде собралось более двух тысяч человек. Многие участовали целыми семьями с детьми разных возрастов. Для участников велопарада работали развлекательной площадки, где разыгрывались подарки и призы.

Стоит отметить, что цель мероприятия – не гонка на скорость, а приятное времяпрепровождение в компании единомышленников, а также продвижение велокультуры, велосипедного спорта в массы.