В Приморье осужден предприниматель, совершивший коммерческий подкуп

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Атлант».

По информации Дальневосточного СУТ СК России и Дальневосточной транспортной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц).

По данным следствия и суда, временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Атлант» в январе 2017 года совершил коммерческий подкуп начальника отдела капительного строительства ПАО «Владивостокский морской торговый порт» путем передачи последнему денежных средств в сумме 100 000 рублей, являющихся частью общей суммы коммерческого подкупа в 200 000 рублей. Указанные денежные средства были переданы за беспрепятственный выбор ООО «Атлант» в качестве подрядной организации по ремонту фасада административного здания ПАО «Владивостокский морской торговый порт», чем были созданы условия недобросовестной конкуренции.

Фрунзенским районным судом г. Владивостока с учетом позиции Приморской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.