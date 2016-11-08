Криминал

Елена Малкова
29 Мая, 2017 05:10

В Приморье осужден предприниматель, совершивший коммерческий подкуп

В Приморье осужден предприниматель, совершивший коммерческий подкуп.
Источник фото: dorinfo.ru
Владивосток, 29 Мая - DIXINEWS.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Атлант».

По информации Дальневосточного СУТ СК России и Дальневосточной транспортной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц).

По данным следствия и суда, временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Атлант» в январе 2017 года совершил коммерческий подкуп начальника отдела капительного строительства ПАО «Владивостокский морской торговый порт» путем передачи последнему денежных средств в сумме 100 000 рублей, являющихся частью общей суммы коммерческого подкупа в 200 000 рублей. Указанные денежные средства были переданы за беспрепятственный выбор ООО «Атлант» в качестве подрядной организации по ремонту фасада административного здания ПАО «Владивостокский морской торговый порт», чем были созданы условия недобросовестной конкуренции.

Фрунзенским районным судом г. Владивостока с учетом позиции Приморской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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