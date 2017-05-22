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Алексей Мирный
28 Мая, 2017 19:05
Выбран разработчик для проекта ветки метро в Новую Москву
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.
Определён победитель городского конкурса на проектирование нового участка Сокольнической линии метрополитена в Новой Москве.
Об этом сообщил Андрей Бочкарев - руководитель Департамента строительства столицы.
«Большая часть линии будет наземной. За транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Саларьево» линия выйдет на поверхность и протянется до пересечения с дорогой Солнцево - Бутово - Видное, пересечение - в тоннеле мелкого заложения. Затем пути пойдут на поверхности - по трассе Солнцево - Бутово - Видное до Калужского шоссе. На пересечении с Калужкой построят совмещенный авто- и метротоннель. Далее линия дотянется по неглубоким тоннелям до станции «Столбово»», - пояснил Бочкарев.
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