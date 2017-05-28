Спорт

Алексей Мирный
28 Мая, 2017 16:24

Стадион «Динамо» похвалил мэра бразильского Рио-де-Жанейро

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.

Власти Москвы и Рио-де-Жанейро утвердили программу сотрудничества на 2017-2019 годы, согласно которой в бразильском городе проведут Дни Москвы.

Она охватывает все ключевые отрасли развития городов, в том числе строительство.

«Мы все удивлены Москвой. Город прекрасен! Удивительно, как вашим инженерам удалось спроектировать такую ажурную кровлю, которая покоится только на расположенных по периметру колоннах, без дополнительных точек опоры. Я видел много стадионов, но нигде этот элемент конструкции не выглядит столь красиво и впечатляюще!» - сказал мэра Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла.

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