Московский велопарад соберёт 40 тыс. участников

В российской столице 28 мая пройдет Московский велопарад, маршрут проложен по Садовому кольцу.

Местные власти ожидают, что в нем смогут принять участие более 40 тысяч человек.

«Велопарад не является спортивной гонкой или соревнованием, на него могут приехать все желающие на любом велосипеде - городском или горном. Можно даже демонстрировать самые необычные модели. Кроме того, желающие воспользуются столичной системой проката. Для проведения заезда в Москве перекроют Садовое кольцо по внешней и внутренней сторонам с 12.00 и до окончания мероприятия. Кроме этого, в воскресенье автомобилисты до 19.00 не смогут проехать по улице Маши Порываевой и на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы. Также 28 мая с 13.30 и до окончания мероприятия перекроют участок Каланчевской улицы от улицы Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой», - рассказал Максим Ликсутов - руководитель департамента транспорта столицы.

С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада. Мероприятия на этот раз пройдут во многих городах России, среди них Петрозаводск, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск и Воронеж.