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Алексей Мирный
27 Мая, 2017 20:07

Урбанфорум в Москве посетят в этом году представители 40 стран

75-й павильон ВДНХ в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.

Московский урбанистический форум, посвящен развитию мегаполисов и в нынешнем году он станет самым масштабным за свою 7-летнюю историю.

Здесь выступят около 400 спикеров, из них более 150 - иностранных экспертов. Мероприятие должно собрать 15 000 участников программы и около 30 000 посетителей.

«Этот крупнейший международный конгресс проведут на ВДНХ ЭКСПО с 6 по 12 июля. Почти на неделю 75-й павильон превратится в мультифункциональное пространство, которое покажет город как живую, постоянно меняющуюся систему, доступную и комфортную для жителей, бизнеса и туристов. 14 тысяч кв. м займут важнейшие городские проекты развития Москвы, России и стран-партнеров», - отмечается в релизе организаторов.

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