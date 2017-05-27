Экономика

Алексей Мирный
27 Мая, 2017 17:10

Объем французского инвестиционного капитала в экономику Москвы превысил $3,3 млрд

Одна из крупнейших французских торговых сетей в России.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.

В начале мая в Москве прошла встреча французских бизнесменов, планирующих вести дела в России и представителей Городского агентства управления инвестициями.

Стороны обсудили тему экономического сотрудничества между Францией и Москвой.

По состоянию на конец 2016 года более 1/4 всех французских инвестиций в российскую экономику приходится на Москву. В сравнении с 2015 годом, объем инвестиций Франции в Россию вырос на 20% и превысил $2 млрд.

«Сегодня Москва - лучшее место для инвестиций. Это один из крупнейших потребительских рынков Европы и точка входа на рынок России и стран ЕАЭС, качественные трудовые ресурсы и высокий научный потенциал, развитые рынок недвижимости и транспортная логистика, резервы мощности коммунальной инфраструктуры, ценовые конкурентные преимущества, простота и прозрачность административных процедур. Сегодня в столице работает порядка 600 компаний с участием капитала из Франции, которые уже проинвестировали в экономику города более $3 млрд. По итогам первых кварталов 2016 года прирост накопленных инвестиций из Франции на 10 процентных пунктов превысил прирост вложений в экономику Москвы из других стран, на 24% и 14% соответственно», - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Экспорт предприятий Москвы в первом квартале увеличился до 2,5 триллиона рублей
Получателям «дальневосточного гектара» предлагают вступать в кооперативы
Регионы планируют инфраструктуру будущих поселений для «дальневосточных гектаров»

В Адыгее введен режим ЧС из-за паводка
Выступление В. Матвиенко на пленарном заседании VIII Невского экологического конгресса
Экс-президент Бразилии Русеф подала иск об отмене импичмента
Пострадавшие от паводка на Ставрополье получат матпомощь
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Урбанфорум в Москве посетят в этом году представители 40 стран
Москва, 27 Мая, 17:10.
Объем французского инвестиционного капитала в экономику Москвы превысил $3,3 млрд
Москва, 27 Мая, 15:02.
Экспорт предприятий Москвы в первом квартале увеличился до 2,5 триллиона рублей
Москва, 26 Мая, 18:03.
Известный путешественник Фёдор Конюхов пообещал взять в путешествие школьников хорошо сдавших ЕГЭ
Москва, 26 Мая, 17:08.
Комментарии эксперта относительно экономики России в 2017 году
Россия, Москва, 26 Мая, 15:20.
Получателям «дальневосточного гектара» предлагают вступать в кооперативы
Россия, Москва, 26 Мая, 13:15.
Регионы планируют инфраструктуру будущих поселений для «дальневосточных гектаров»
Самара, 26 Мая, 08:00.
На маршруты Самары выйдут новые трехсекционные трамваи
Россия, Москва, 26 Мая, 07:00.
В РГБМ подвели итоги Всероссийского конкурса "Орден Тота"
Казань, 26 Мая, 06:30.
В Париже отпраздновали Сабантуй
Россия, Москва, 25 Мая, 18:49.
Дальневосточная госпрограмма вошла в десятку лучших
Россия, Москва, 25 Мая, 16:43.
ФТС России передала музеям культурные ценности
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт