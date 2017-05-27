Объем французского инвестиционного капитала в экономику Москвы превысил $3,3 млрд

В начале мая в Москве прошла встреча французских бизнесменов, планирующих вести дела в России и представителей Городского агентства управления инвестициями.

Стороны обсудили тему экономического сотрудничества между Францией и Москвой.

По состоянию на конец 2016 года более 1/4 всех французских инвестиций в российскую экономику приходится на Москву. В сравнении с 2015 годом, объем инвестиций Франции в Россию вырос на 20% и превысил $2 млрд.

«Сегодня Москва - лучшее место для инвестиций. Это один из крупнейших потребительских рынков Европы и точка входа на рынок России и стран ЕАЭС, качественные трудовые ресурсы и высокий научный потенциал, развитые рынок недвижимости и транспортная логистика, резервы мощности коммунальной инфраструктуры, ценовые конкурентные преимущества, простота и прозрачность административных процедур. Сегодня в столице работает порядка 600 компаний с участием капитала из Франции, которые уже проинвестировали в экономику города более $3 млрд. По итогам первых кварталов 2016 года прирост накопленных инвестиций из Франции на 10 процентных пунктов превысил прирост вложений в экономику Москвы из других стран, на 24% и 14% соответственно», - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.