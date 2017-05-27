Экономика

Алексей Мирный
27 Мая, 2017 15:02

Экспорт предприятий Москвы в первом квартале увеличился до 2,5 триллиона рублей

Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Источник фото: depr.mos.ru
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.

Согласно исследованием НДС-деклараций московских компаний, которые провели в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, за последние три месяца этого года экспорт из Москвы превысил 2,46 трлн рублей.

Как подчеркивается, экспорт услуг по сравнению с таким же периодом минувшего года увеличился на 4,7%, при этом экспорт товаров – на 1,9%.

«Наибольшие темпы роста экспорта в январе – марте нынешнего года продемонстрировали предприятия реального сектора экономики – 52,5%. Максимальную положительную динамику продемонстрировали такие обрабатывающие отрасли, как производство машин и оборудования (+49%), металлических изделий (+41,9%), электроники и оптики (+38,2%), аэрокосмические производства (+34,9%), которые внесли самый весомый вклад в рост объемов экспорта за первый квартал», - сообщается в релизе Департамента.

«Анализ агрегированных данных деклараций НДС, представленных ФНС, позволяет увидеть динамику современных столичных производств и оценить реальные объемы экспорта товаров и услуг. Активный рост в 2017 году объемов московского экспорта показывает, что столичная экономика, точками роста которой являются все глубже интегрированные в глобальные мировые рынки столичные обрабатывающая промышленность, электросвязь, информационные технологии и научно-инновационный сектор, развивается динамично и хорошими темпами», – отметил министр Правительства Москвы Владимир Ефимов.

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