Экспорт предприятий Москвы в первом квартале увеличился до 2,5 триллиона рублей

Согласно исследованием НДС-деклараций московских компаний, которые провели в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, за последние три месяца этого года экспорт из Москвы превысил 2,46 трлн рублей.

Как подчеркивается, экспорт услуг по сравнению с таким же периодом минувшего года увеличился на 4,7%, при этом экспорт товаров – на 1,9%.

«Наибольшие темпы роста экспорта в январе – марте нынешнего года продемонстрировали предприятия реального сектора экономики – 52,5%. Максимальную положительную динамику продемонстрировали такие обрабатывающие отрасли, как производство машин и оборудования (+49%), металлических изделий (+41,9%), электроники и оптики (+38,2%), аэрокосмические производства (+34,9%), которые внесли самый весомый вклад в рост объемов экспорта за первый квартал», - сообщается в релизе Департамента.

«Анализ агрегированных данных деклараций НДС, представленных ФНС, позволяет увидеть динамику современных столичных производств и оценить реальные объемы экспорта товаров и услуг. Активный рост в 2017 году объемов московского экспорта показывает, что столичная экономика, точками роста которой являются все глубже интегрированные в глобальные мировые рынки столичные обрабатывающая промышленность, электросвязь, информационные технологии и научно-инновационный сектор, развивается динамично и хорошими темпами», – отметил министр Правительства Москвы Владимир Ефимов.