Известный путешественник Фёдор Конюхов пообещал взять в путешествие школьников хорошо сдавших ЕГЭ

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов записал видеообращение к выпускникам, которым скоро предстоит сдавать единый государственный экзамен.

Он принял эстафету у космонавтов, напутствовавших выпускников перед ЕГЭ в прошлом году, находясь на борту Международной космической станции.

Путешественник заверил ребят, что одиннадцать лет учёбы не прошли даром, и они смогут успешно сдать предстоящие экзамены. Особое внимание он обратил на географию – в школе это был его любимый предмет. «Тех, кто сдаст государственный экзамен на «отлично» и поступит в вузы, которые связаны с путешествиями, природой, экологией и с людьми, я возьму с собой в экспедицию», – пообещал Фёдор Конюхов.

Первый россиянин, побывавший на всех семи высочайших горных вершинах мира, поделился со школьниками своим секретом успеха: «Какая бы ни была профессия, она должна быть связана с романтикой. Если вы романтик, то всё вам будет подвластно и интересно – и лечить людей, и плыть на корабле, и быть космонавтом. У вас впереди очень большая и красивая дорога!»

Фёдор Конюхов уже не в первый раз обращается к школьникам в преддверии ЕГЭ. 4 апреля во время старта Всероссийской акции «100 баллов для победы» в Нальчике он также пожелал удачи выпускникам.