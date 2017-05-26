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Алексей Мирный
26 Мая, 2017 18:03
Известный путешественник Фёдор Конюхов пообещал взять в путешествие школьников хорошо сдавших ЕГЭ
Москва, 26 Мая - DIXINEWS.
Известный российский путешественник Фёдор Конюхов записал видеообращение к выпускникам, которым скоро предстоит сдавать единый государственный экзамен.
Он принял эстафету у космонавтов, напутствовавших выпускников перед ЕГЭ в прошлом году, находясь на борту Международной космической станции.
Путешественник заверил ребят, что одиннадцать лет учёбы не прошли даром, и они смогут успешно сдать предстоящие экзамены. Особое внимание он обратил на географию – в школе это был его любимый предмет. «Тех, кто сдаст государственный экзамен на «отлично» и поступит в вузы, которые связаны с путешествиями, природой, экологией и с людьми, я возьму с собой в экспедицию», – пообещал Фёдор Конюхов.
Первый россиянин, побывавший на всех семи высочайших горных вершинах мира, поделился со школьниками своим секретом успеха: «Какая бы ни была профессия, она должна быть связана с романтикой. Если вы романтик, то всё вам будет подвластно и интересно – и лечить людей, и плыть на корабле, и быть космонавтом. У вас впереди очень большая и красивая дорога!»
Фёдор Конюхов уже не в первый раз обращается к школьникам в преддверии ЕГЭ. 4 апреля во время старта Всероссийской акции «100 баллов для победы» в Нальчике он также пожелал удачи выпускникам.
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