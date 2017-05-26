Комментарии эксперта относительно экономики России в 2017 году

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал оптимистичный экономический прогноз.

Эксперт экономики Олег Якушев, высказал своё мнение на этот счет.

Итоги первого квартала дают Минэкономразвития основания полагать, что по итогам 2017 года рост экономики России составит 2 процента, а дефицит федерального бюджета будет меньше 2 процентов ВВП. Иное мнение у Счетной палаты России. В ведомстве отметили, что Стратегия развития финансового рынка до 2020 года утратила актуальность. Документ разрабатывался в более благоприятных экономических условиях – до финансового кризиса 2008-2009 годов и до обвала нефтяных цен в 2014 году, а потому нуждается в серьезной корректировке. В частности, в Стратегии не затрагивает вопрос улучшения инвестиционного климата, в том числе за счет снижения уровня рисков и повышения доходности инвестиций в отечественную экономику.

Своё мнение на финансовую ситуацию в России высказал эксперт экономики Олег Якушев.

Комментарий эксперта: Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор российской экономики не является принципиально новой проблемой, проявившей себя в последние несколько лет. Причины неблагоприятного инвестклимата уже давно не оспаривают ни аналитики, ни чиновники – это высокие издержки бизнеса из-за избыточных административных барьеров, неэффективная защита прав собственности, высокая стоимость кредитных ресурсов. Всё это складывается в одну системную проблему – низкое качество управления на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном).

Изначально одним из главных критериев роста инвестиций называли достижение политической стабильности. Однако тот уровень стабильности, который достигнут сегодня во внутренней жизни России, пока не привел к улучшению инвестиционного климата. Возможно, значение этого фактора изначально было переоценено. А может быть, потенциальных инвесторов настораживает слишком высокий уровень участия государства в экономической жизни.

Кроме того, на привлечении инвестиций сегодня сказываются факторы внешней политики. Введенные в отношении нашей страны санкции серьезно ограничили для отечественных компаний возможности привлечения средств на международном рынке капитала. Таким образом, резервом для привлечения сколь-нибудь значительных инвестиций остаются только внутренние источники.

Как бы там ни было, уже сегодня в России есть примеры успешной реализации инвестиционной политики – в отдельных отраслях, в отдельных регионах. Местные и региональные власти научились выстраивать продуктивные отношения с потенциальными инвесторами в рамках конкретных проектов: регион берет на себя обеспечение транспортной доступности нового объекта и его подключение к инженерным сетям (газ, вода, электричество и т.п.), а инвестор, помимо строительства нового производства, создает также необходимую социальную инфраструктуру (жилье для работников и объекты соцкультбыта).

Важным фактором привлечения инвесторов является предоставление им налоговых преференций. Предприниматели получают освобождение от налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций в той части, которая идет в региональные бюджеты. Выпадающие доходы будут постепенно компенсированы за счет подоходного налога на вновь создаваемые рабочие места, а также благодаря росту потребления со стороны домохозяйств.

Мы можем посоветовать правительству тщательно анализировать позитивный региональный опыт и содействовать распространению наиболее эффективных практик в масштабах всей страны (с учетом особенностей развития конкретных территорий). Потому что до сих пор деятельность центральных властей сводилась к констатации причин ухудшения инвестиционного климата и декларативным заявлениям о необходимости их искоренения. Эти декларации кочевали из одной правительственной программы в другую, не наполняясь конкретным содержанием.

Возможности федеральных властей сегодня ограничены, о чем говорит, в частности, исчерпание ресурсов Резервного фонда уже в 2017 году. Поэтому имеющиеся в наличии финансовые ресурсы нужно использовать максимально эффективно. Необходим переход от сегодняшней политики латания дыр к долгосрочному планированию, в рамках которого инвестиционная политика должна стать одной из основ экономического роста.

Неопределенность внешней политики делает актуальной опору на внутренние источники финансирования. Важность приобретает создание для частных инвесторов таких условий работы, которые позволят им получать отдачу от своих вложений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В то же время государство должно сосредоточиться на развитии инфраструктуры и инвестициях в человеческий капитал – в первую очередь в здравоохранение, образование и науку. Подобное разделение приоритетов будет эффективно работать и после отмены санкций.