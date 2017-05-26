Получателям «дальневосточного гектара» предлагают вступать в кооперативы

Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разрабатывают проекты кооперативных объединений для освоения «дальневосточных гектаров».

Об этом рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы рассматриваем возможность освоения гектара в том числе с помощью кооперативных форм, когда граждане объединяются, например, для строительства жилья на своих участках. Одному осваивать участок сложнее. Всегда проще в каком-то объединении. Также расходы на создание инфраструктуры нести проще, когда они распределены среди нескольких участников. Плюс граждане, которые не могут лично осваивать участок, в кооперативе могут за счет коллективного участия освоить землю. Мы это понимаем и стараемся сейчас такие формы соорганизации граждан продвигать. В этом случае мы расширим круг пользователей «дальневосточного гектара» и привлечем большее количество жителей европейской части в реализацию этого проекта», – отметил Сергей Качаев.

Как сообщил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков, Агентством уже разработаны предложения по кооперативному объединению по двум направлениям – строительству арендного жилья, производству и упаковке продуктов питания. Сейчас специалисты готовят окончательные расчеты. Разработка типовых предложений будет готова до конца лета. Первые предложения по развитию кооперации в рамках программы «Дальневосточный гектар» будут представлены на Петербургском экономическом форуме, который пройдет 1–3 июня этого года.

«В Странах G20 общее количество людей, вовлечённых в кооперативное движение, превышает 12 процентов трудоспособного населения, а в России – меньше процента. Потенциал кооперативного движения колоссальный. Агентство должно разработать методические рекомендации и приглашать экспертов по созданию кооперативов на базе программы «Дальневосточный гектар». Люди смогут объединиться по разным видам деятельности и получать консультационную поддержку», – прокомментировал Валентин Тимаков.

Как напомнил замминистра Сергей Качаев, основная группа получателей дальневосточного гектара – мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. «Это достаточно молодые люди. Эта программа прежде всего рассчитана на таких активных людей. Мы ориентируемся на эту целевую аудиторию, разрабатывая предложения по освоению земли. Уверен, что ими будут востребованы предложения по объединению в кооперативы», – сказал он.