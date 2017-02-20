Регионы планируют инфраструктуру будущих поселений для «дальневосточных гектаров»

В середине июня дальневосточные регионы представят планы развития инфраструктуры потенциальных поселений, которые появятся в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на совещании с дальневосточными регионами.

«Мы только в самом начале работы по созданию этих населенных пунктов. Сейчас регионы только определяют вместе с гражданами необходимость их создания. После того как будут проведены сходы граждан, начнется работа по определению инфраструктуры, ее стоимости и источников финансирования, сроки выполнения работ для каждого населенного пункта. А граждане смогут планировать ход освоения своих гектаров в увязке с той инфраструктурой, которую будут создавать регионы», – рассказал Сергей Качаев.

В планах будут определены объемы работ по проектированию и строительству транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры на территориях компактного размещения тридцати и более земельных участков, полученных в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар».

«Сейчас регионам необходимо определить интерес граждан к созданию населенных пунктов, а самим гражданам определиться с видами использования, которые они планируют реализовать на этих участках, провести сходы, где будет принято решение о создании поселений. Дальше – определить объемы и стоимость инфраструктуры, которую будут создавать на этих территориях», – пояснил замминистра.

Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков, в настоящее время разработаны модельные решения по проведению схода, появилась форма типового протокола.

«Первый организованный по этим правилам сход прошел накануне в Долинском городском районе Сахалинской области. В нем приняли участие 40 человек. Они выбрали профиль деятельности. Основное направление, которым будут заниматься поселенцы, – индивидуальное жилищное строительство и ведение подсобного хозяйства. Также были избран председатель схода», – отметил глава АРЧК ДВ.

Как прокомментировал замминистра Сергей Качаев, граждане могут рассчитывать на методическую и организационную поддержку при организации сходов получателей «дальневосточного гектара».

По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки необходимо закрепить законодательно приоритет коллективных заявок при обеспечении инфраструктурой.

«Мы хотим напрямую в законе заложить норму, что коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно. Если формируется заявка, состоящая из десятков, сотен обращений – очевидно, что для компактно расположенных земельных участков можно рационально инфраструктуру подвести, сработает эффект масштаба», - подчеркнул он.

В настоящее время в Амурской области уже определены 3 населенных пункта, где планируется расширение существующих населенных пунктов. Изменение границ предполагается в с. Новопетровка и с. Марково в Благовещенском районе, с. Иваново Ивановского района.

В Камчатском крае выделено 8 мест компактного размещения участков. Однако необходимость создания новых населенных пунктов в ходе инвентаризации не выявлена. Места концентрации участков находятся вблизи границ населенных пунктов Елизовского муниципального района.

В Приморье таких мест скопления участков - 24. Предполагается создание нового населенного пункта в Шкотовском районе.

Сахалинская область проинформировала о 7 местах концентрации «дальневосточных гектаров». На территории области в трех муниципальных образованиях имеются территории, на которых осуществляется массовое предоставление земельных участков. В Корсаковском городском округе – это район села Соловьевка, район села Охотское, район реки Подорожка; в Долинском городском округе – территория южнее Сокола, территория западнее села Сокол; в Анивском городском округе – район сел Песчанское, Таранай.

До начала июня в Сахалинской области планируется провести сходы с гражданами. После этого планируется разработать планы мероприятий по обеспечению земельных участков электроснабжением и транспортной инфраструктурой.

В Республике Саха (Якутия) выявлены возможные поселения на территории четырех муниципальных районов: Амгинского, Намского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов. Уже разрабатывается «дорожная карта» по созданию первого пилотного поселения.

В пресс-службе Минвостокразвития напоминают, что с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 90 тысяч заявок на «дальневосточные гектары».