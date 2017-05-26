На маршруты Самары выйдут новые трехсекционные трамваи

В автопарк муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусного управления» начали поступать новые трехсекционные трамваи производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода».

В Самару уже прибыли два новых трехсекционных трамвая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоит напомнить, что в прошлом году был заключен контракт на закупку 10 трамваев. В 2016 году при поддержке губернатора Николая Меркушкина Самарская область стала одним из лидеров в стране по обновлению подвижного состава.

Вместимость одного трехсекционного трамвая - более 200 пассажиров. Низкопольный трамвай оснащен кондиционером, системами видеонаблюдения и навигации. Для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные аппарели.

В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого определятся маршруты, по которым будут курсировать новые трамваи. Стоит отметить, что администрацией Самары за 2015-2016 годы было закуплено 125 автобусов, 30 трамваев и 39 троллейбусов. Закупка нового транспорта осуществляется в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава в преддверии ЧМ-2018.