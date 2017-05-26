Общество

Елена Малкова
26 Мая, 2017 08:00

На маршруты Самары выйдут новые трехсекционные трамваи

Новый трехсекционный трамвай.
Источник фото: samadm.ru
Самара, 26 Мая - DIXINEWS.

В автопарк муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусного управления» начали поступать новые трехсекционные трамваи производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода».

В Самару уже прибыли два новых трехсекционных трамвая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоит напомнить, что в прошлом году был заключен контракт на закупку 10 трамваев. В 2016 году при поддержке губернатора Николая Меркушкина Самарская область стала одним из лидеров в стране по обновлению подвижного состава.

Вместимость одного трехсекционного трамвая - более 200 пассажиров. Низкопольный трамвай оснащен кондиционером, системами видеонаблюдения и навигации. Для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные аппарели.

В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого определятся маршруты, по которым будут курсировать новые трамваи. Стоит отметить, что администрацией Самары за 2015-2016 годы было закуплено 125 автобусов, 30 трамваев и 39 троллейбусов. Закупка нового транспорта осуществляется в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава в преддверии ЧМ-2018.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Париже отпраздновали Сабантуй
ФТС России передала музеям культурные ценности
Сергей Качаев: улучшение демографии – главный тренд развития Дальнего Востока

"Энергетика": заморозят ли добычу нефти еще на 9 месяц?
Встреча В. Матвиенко с председателем Комитета по законодательству Меджлиса Туркменистана
Путин напомнил Калягину о тетушке Чарли из Бразилии
Владислав Жуков. Невский международный экологический конгресс
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На маршруты Самары выйдут новые трехсекционные трамваи
Россия, Москва, 26 Мая, 07:00.
В РГБМ подвели итоги Всероссийского конкурса "Орден Тота"
Казань, 26 Мая, 06:30.
В Париже отпраздновали Сабантуй
Россия, Москва, 25 Мая, 18:49.
Дальневосточная госпрограмма вошла в десятку лучших
Россия, Москва, 25 Мая, 16:43.
ФТС России передала музеям культурные ценности
Россия, Москва, 25 Мая, 16:20.
Регионы расширяют список земель для «дальневосточных гектаров»
За рубежом, 25 Мая, 12:42.
Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию
Приморский край, 25 Мая, 12:27.
В Приморском крае в отношении таможенного инспектора возбуждено уголовное дело за взятку
Россия, Москва, 25 Мая, 11:36.
Регионы получат допфинансирование на поддержку получателей «дальневосточного гектара»
Россия, Москва, 25 Мая, 11:20.
Сергей Качаев: улучшение демографии – главный тренд развития Дальнего Востока
Екатеринбург, 25 Мая, 08:45.
В мероприятиях «Ночи музеев» в Екатеринбурге приняли участие 135 тысяч человек
Воронеж, 25 Мая, 07:30.
В Воронеже День славянской письменности и культуры отметили праздничным концертом
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт