В РГБМ подвели итоги Всероссийского конкурса "Орден Тота"

25 мая в Комикс-центре Российской государственной библиотеки для молодёжи состоялось подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота».

Победу в номинации «Литературная история» одержала Мария Пономарёва (Архангельск) за рассказ «Другие идут», сообщили в пресс-службе Российской государственной библиотеки для молодежи.

Второе место в той же номинации занял Александр Богданов (Москва) за рассказ «Таких не берут в космонавты…», а третьего места удостоился рассказ «Сбежавшие ноты» Ольги де Бенуа (Париж). Специальный диплом (номинация «Надежда») получила Александра Алейникова (Москва) за рассказ «На грани». Первое место в номинации «Рисованная история» завоевала Мария Жидкова (Челябинск) за комикс «Орден Тота».

За время проведения конкурса (с 1 февраля по 30 апреля) было получено 332 рассказа и 22 комикса от молодых авторов как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья, например, из Франции, Чехии. Жюри под председательством известного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко сформировало шорт-лист лучших работ, куда вошли 15 рассказов и 5 рисованных историй.

«Была серьезная борьба за первое место, всё, можно сказать, решилось одним голосом. На самом деле в конкурсе три полноценных победителя и только волей случая распределились места. В целом, мы довольны уровнем работ, действительно хорошие авторы. Хочется пожелать им большой удачи в творчестве», - прокомментировал результаты Сергей Лукьяненко.

В подведении итогов конкурса и награждении приняли участие писатели Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Вадим Панов, Алексей Калугин, Игорь Минаков, литературные критики Глеб Елисеев, Николай Калиниченко, Сергей Шикарев, Артём Зубов, главный редактор журнала «Знание - сила» Игорь Харичев и директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова.

«Задуманный моими коллегами по РГБМ и поддержанный писателями-фантастами, Всероссийский молодёжный конкурс остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота» дал блестящие результаты. Более 300 авторов откликнулись и прислали свои работы на конкурс, приуроченный к Всероссийскому дню библиотекаря.

Хотя попробуй не откликнись: творческое задание было весьма и весьма интригующим: «С древних времен существует особая тайная «каста» библиотекарей — «Орден Тота», названная так по имени древнеегипетского бога, покровителя библиотек и наук. Никто и не догадывается, что из поколения в поколение они выполняют важную миссию: сохранять и охранять ключи для “перезапуска цивилизации”…».

«А то мы очень устали уже от стандартно унылых, лишенных жизни образов библиотекарей, которых так часто можно встретить в фильмах, книгах, СМИ. Такое внимание к библиотекам со стороны молодых авторов нас очень бодрит и придает уверенности в правильности выбора профессии», - сказала Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи.

Победители, занявшие первое и второе место, получили дипломы и призы от жюри конкурса, книги с автографом авторов. Специальные призы в виде публикаций: рассказы Марии Понамарёвой, Александра Богданова, Дарьи Зарубиной будут опубликованы в антологии «Фантастика года», издательство «Эксмо». Победитель в номинации «рисованная история» получил призы от фестиваля «КомМиссия», а также сертификат, по которому он имеет право сделать персональную выставку собственных работ в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассказ победителя конкурса Марии Понамарёвой прозвучит на радиостанции «Книга».

Конкурс организован Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей России, издательства «Эксмо», литературного журнала фантастики «Если», научно-популярного журнала «Знание-сила», Международного конвента по фантастической литературе «РосКон», фестиваля рисованных историй «КомМиссия».

Модератор конкурса выступил руководитель литературных программ РГБМ, писатель и критик Евгений Харитонов. Мероприятие транслировалось на главной странице сайта библиотеки и на YouTube-канале РГБМ для возможности задать вопросы членам жюри: https://www.youtube.com/watch?v=MT3xzS726gg