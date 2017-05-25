В Париже отпраздновали Сабантуй

Париж 25 мая стал площадкой проведения Сабантуя, сообщили в пресс-службе администрации Казани.

Татарский народный праздник прошел на Марсовом поле. В праздничном мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Парижа Анн Идальго, посол России во Франции Александр Орлов.

Ильсур Метшин сообщил, что в рамках совместной работы в «Организации городов и местных властей» между двумя городами установились дружественные отношения. «Анн Идальго – замечательная коллега, креативный мэр, с которой мы договорились о сотрудничестве. Для нас это историческое событие, когда наш национальный праздник Сабантуй, который отражает красоту нашего народа, проводится в Париже, в самом центре Европы. Я очень горжусь, что именно Казани выпала такая честь – представлять Россию и Татарстан в столице Франции. Пусть это станет доброй традицией», – сказал мэр Казани.

«Сегодня мы празднуем дружбу между двумя городами, которые разделяют стремления и амбиции. В XXI веке люди выбирают дружбу через культуру, спорт. Мы верим в дружбу разных городов, поскольку культура – это универсальная ценность. Сабантуй в Париже дает французам возможность лучше узнать Россию, Татарстан и Казань, понять культуру и традиции многонационального народа»,- отметила мэр Парижа.

На Марсовом поле развернулись шатры с национальными блюдами, одеждой, ремесленными изделиями. Местные жители и туристы принимали участие в конкурсах, играх и состязаниях, с удовольствием пробовали блюда татарской кухни. В течение дня жителей и гостей Парижа радовала богатая концертная программа с участием почти 200 артистов из Татарстана. Особый интерес у зрителей вызвала национальная борьба куреш: 33 спортсмена из разных стран мира соревновались в трех весовых категориях. Абсолютным батыром Сабантуя в Париже стал россиянин Раиль Нургалиев.

Стоит отметить, что накануне проведения Сабантуя в Париже состоялась презентация туристического потенциала Казани.